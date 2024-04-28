Özel'den Dervişoğlu'na tebrik: İyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine

Kaynak: ANKA
Özel'den Dervişoğlu'na tebrik: İyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesini değerlendiren CHP lideri Özgür Özel, "İyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine... Müsavat Bey’e hayırlı olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da düzenlenen 484. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamındaki Fener Alayı etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Özel, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.

Özel, “İyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey’e hayırlı olsun." dedi.

Özel’in açıklaması şu şekilde:

“EN KISA ZAMANDA TEBRİK ETMEK İÇİN GİDECEĞİM”

"Hayırlı olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik bir yarış hem o partiye hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkan vekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan çok kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak adalet ve kalkınma partisiyle MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey’e hayırlı olsun."

“AKŞENER’E HAKKIMIZI HELAL EDİYORUZ”

Özel, kurultay ile birlikte genel başkanlık görevinden ayrılan Meral Akşener hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener çok değerli bir insan. Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan bir insandır. Millet İttifakı'nın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mimarlarından bir tanesidir. Bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık diliyoruz, başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana, biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun"

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