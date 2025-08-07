Yeni Genelkurmay Başkanı ünlü siyasi lider ile davalık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesini eleştirmişti. Eleştirideki isimler arasında yer alan şimdilerde Genelkurmay Başkanı olarak atanan Selçuk Bayraktaroğlu, Özel’e manevi tazminat davası açtığı ortaya çıktı.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek kılıç çatıp yeminlerini okuyan Atatürkçü 5 teğmen ihraç edilmişti. İhraç kararını onaylayan ve karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan tayin edilmişti.

Tayine karşın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert biçimde eleştirerek, “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” demişti.

Beş teğmenin ihracını onaylayan ve YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Selçuk Bayraktaroğlu, ise bu sözlere karşın mart ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e manevi tazminat davası açtı.