Yeni haftada veri gündemi yoğun. Dış ticaret açığı belli olacak

Türkiye'de piyasalar gelecek haftaya odaklandı. TÜİK, 29 nisan pazartesi günü ekonomik güven endeksini duyuracak. Güven endeksi şubatta 100 değerine ulaşmıştı.

TÜİK, bu ayın son gününde mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile yılın ilk çeyreğine dair turizm istatistiklerini duyuracak. Diş ticaret istatistiklerinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin dış ticaret açığı belli olacak.

İHRACAT RAKAMLARI BELLİ OLACAK

Ticaret Bakanlığı da mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, değerlendirmesinde "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı..

ENFLASYON 3 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan enflasyonunu 3 Mayıs Cuma günü duyuracak. Tüketici fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 3,16 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5 olarak kayıtlara geçmişti. TÜİK'in TÜFE miktarını açıklanmasıyla birlikte emeklilerin dört aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.