Yeni iddia: Sadece PFDK değil hakemler arasında da yapı var... Üç amigo gidiyor

Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK) WhatsApp grubundaki skandal yazışmalarıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Konuyla ilgili Sözcü Gazetesi'nde bir yazı yazan Erman Toroğlu, PFDK içinde üç üyenin bu yazışmaları yaptığını belirterek bu isimlerin değişeceğini söyledi.

"YAPIDAKİ HAKEMLERE SAHİP ÇIKANLAR VAR"

Toroğlu'nun yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle: "Tahir Kum, güzel bir habercilik örneği vererek ortaya bir iddia attı. Zaten doğru olmasa Tahir Kum’un sonu olurdu. Neydi bu iddialar? PFDK başkan ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve Mourinho ile ilgili amigoluğa varan, alaycı kurum içi WhatsApp yazışmaları. Peki sonra ne oldu? Federasyon, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndaki 7 kişinin istifasını istedi. 7’si de verdiler. Sonra düşündüler, bu işlere karışan 3 kişi. Bu aptalca işe giren ve maalesef diyorum formasını çıkarmadan Disiplin Kurulu’na giren 3 kişi var. Federasyon da “Bu 3 kişinin yanında 4 kişi de yanmasın. 4 kişi kalsın, bu 3 kişi gitsin. Yedeklerle takviye edelim, yolumuza devam edelim” dedi diye bir istihbarat aldım. Yıllarca ‘Yapı yapı’ dediler, hep hakemlerden bahsedildi. Kesinlikle doğru, yapıda hakemler var. Yapıdaki hakemlere sahip çıkanlar var. Bir de temizlik yapmak isteyenler var. Ama yetmez. O yapının içinde Disiplin de var Tahkim de var. Oraları namuslu ve adaletli yapamazsanız, hakem olayından daha fazla ve daha büyük tehlike altında olduğunuzu görürsünüz. Nitekim son yazışmalar bunu size anlatıyor. Bunları yıllarca anlattım, daha yeni maskeleri düşmeye başladı."

'FENER AĞLAMA' MESAJI ATTILAR

PFDK'nin kendi içinde yaptığı iddia edilen yazışmaları Türkiye gazetesinden Tahir Kum ifşa etmişti. Buna göre bir PFDK üyesi, aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştı. “1905’i görünce bir anda 'Yapı'ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük attı. Ayrıca bazı videolar 'Fener ağlama' denilerek paylaşıldı. Yazışmalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da hedef alındı. Portekizli teknik direktöre fazla müsamaha gösterildiği belirtilerek "Seneye acısını çıkarırız" denildi. Mesajı atan PFDK üyesinin Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden izlediği, Instagram hesabından da son maçına çıkan Fernando Muslera ile ilgili üzüntü emojisiyle birlikte “The Last Dance” yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. TFF şu ana kadar yaşananlarla ilgili ne bir açıklama yaptı ne de bir aksiyon aldı.