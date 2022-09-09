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İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 70 yıl süren tahtta kalma rekoru, büyük oğlu Charles'ın da "İngiltere'de en uzun süre taht bekleyen varis" olmasına neden oldu. Prens Charles, annesi Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşında tahta geçerek "İngiltere Kralı" oldu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:34
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:36
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Yeni İngiltere kralı 3. Charles'a bir bakış

İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
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Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in 4 çocuğundan en büyüğü olan İngiltere'nin yeni kralı,14 Kasım 1948'de Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi.

Kral 6. George’un 1952'de vefat etmesinin ardından Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkmasıyla tam adı Charles Philip Arthur George olan, Kraliçe'nin en büyük oğlu, daha 3 yaşındayken tahtın ilk sıradaki varisi oldu.

Annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Philip, özel öğretmenler tarafından eğitilen tahtın önceki varislerinin aksine, oğullarının okula gitmesi gerektiğine karar verdi. Böylece Kraliyet ailesi üyelerinin uzun yıllar boyunca örgün öğretim dışındaki tutulması uygulamasına da son verildi.

Charles, ilk olarak başkent Londra'nın batısındaki Hill House School'da eğitim gördü.

Daha sonra Charles, babası Philip'in de okuduğu, İskoçya'da zorlu ve katı disipliniyle bilinen yatılı okul Gordonstoun'a gönderildi. Sonraki yıllarda bu okulda zorbalığa uğradığını söyleyen ve burada geçirdiği zamanı "cehennem" olarak nitelendiren Charles, bir süre de Avustralya'da eğitim aldı. 1970'de Cambridge'deki Trinity College'da üniversite eğitimini tamamlayan Prens, tahtın ilk üniversite diploması alan varisi oldu.

Galler Prensi olmaya hazırlanırken Charles, 1969'da Wales University College'da Galler tarihi ve dili konusunda bir yıl eğitim aldı. Charles, mezuniyetinin ardından hem Kraliyet Hava Kuvvetleri hem de Kraliyet Donanması'nda olmak üzere İngiliz ordusunda 7 yıl görev yaptı.

- Diana ile düğününü milyonca insan canlı yayından izledi

Prens Charles, 1977 yılının kasım ayında tahtın sıradaki varisleri olan Prens William ve Prens Harry'yi dünyaya getirecek olan Leydi Diana ile tanıştı.

Diana, babasının "Kont" unvanına sahip olması nedeniyle 1975 yılında "Leydi" unvanını alan ve esasında Kraliyet Ailesi ile bağı olan bir isim olmasına rağmen ilerleyen yıllarda ailenin katı ve kontrolcü yapısına karşı belki de ilk ciddi sert duruşu sergiledi ve halktan da büyük destek gördü.

Prens Charles, Diana ile 29 Temmuz 1981'de Aziz Paul Katedrali'nde evlendi. Çiftin düğününü dünya çapında milyonlarca insan canlı yayından izledi. Diana, kalabalıkları etkileyen cazibesi, hayırsever ve aktivist kimliğiyle dünyanın dört bir yanında çok sevildi.

Charles ve Diana'nın evliliğinden, 21 Haziran 1982'de Prens William ve 15 Eylül 1984'te Prens Harry dünyaya geldi.

- Çalkantılı ilk evliliği

Çiftin evliliğindeki sorunların medyaya da yansımasıyla Prenses Diana oldukça zor günler geçirdi.

Dönemin İngiliz medyasında ezici güç sahibi olan tabloid gazetelerinin paparazzi muhabirlerinin, yıllarca köşe kapmaca oynayarak neredeyse nefes aldırmadığı Diana'nın ölümü de yine paparazzilerin amansız kovalamacası nedeniyle olacaktı.

Diana, 1994'te BBC'ye verdiği bir röportajda, Charles'ın daha sonra ilişkisi olduğunu kabul ettiği Camilla Parker Bowles'a gönderme yaparak "Biz, bu evlilikte üç kişiydik." ifadesini kullandı. Araları zaman içerisinde iyice açılan çift, 1996'de resmen boşandı.

Prenses Diana, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Charles, uzun süredir ilişkisi bulunan Camilla ile 9 Nisan 2005'te evlendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtti.

- İklim değişikliğinin önüne geçmek için çalışmalar yaptı

Charles, görüşlerini kamuoyu önünde tartışmayı reddeden annesinin aksine, iklim değişikliği, yeşil enerji ve alternatif tıp gibi konularda makaleler yazdı ve konuşmalar yaptı.

Tropikal ormanların korunması amacıyla internette kampanya başlatan Charles, acil eylem çağrısında bulundu.

"MySpace" adlı sitede yayınlanan 90 saniyelik klipte, Charles, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve ormanların yok edilmesinin önüne geçilmesi için Tibetlilerin ruhani lideri Dalay Lama, ünlü futbolcu Pele ve Amerikalı aktör Harrison Ford'la birlikte yer aldı.

- Modern Britanya'yı daha iyi temsil etmeyi amaçlıyor

Charles, Kraliyet çalışanlarının sayısını azaltmayı, masrafları kısmayı ve "modern Britanya'yı daha iyi temsil etmeyi" amaçladığını söylemişti. Ancak diş fırçasına macun sıkmak için bir yardımcısı olduğu iddiaları, eleştiri oklarını kendisine çevirmişti.

İngiltere'nin çok kültürlü ve din çeşitliliğine sahip olmasından dolayı Charles, tahta çıkarsa "çok inançlı" bir taç töreni düzenleneceğinin sözünü vermişti.

2018'de yayınlanan "Prens, Oğul ve Varis" (Prince, Son and Heir: Charles at 70) isimli belgeselde Charles, Galler Prensi olmanın kral olmaktan farklı olduğunu belirterek kral olarak siyasete müdahale edemeyeceğini ve bu konuda konuşamayacağını dile getirmişti.

Hayırseverlik işlerinin yanı sıra suluboya resim yapan Charles, aralarında çocuk öykülerinin de bulunduğu, "The Old Man of Lochnagar", "Harmony: A New Way of Looking at Our World" ve "The Prince's Speech: On the Future of Food" kitaplarının da yazarı.

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