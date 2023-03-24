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Berdan Mardini bütün parasını bakın neye yatırdı. Yeni işi şaşırttı

Ünlü türkücü Berdan Mardini, son olarak bir açılışta görüntülendi. Yeni işini açıklayan Mardini, "Vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar atmayı tercih ettim" dedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:08
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Yeni işi şaşırttı! Berdan Mardini bütün parasını bakın neye yatırdı

Berdan Mardini bütün parasını bakın neye yatırdı. Yeni işi şaşırttı
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor’ın yeni sezon kadrosunda yer alan Berdan Mardini, iddialı gittiği fenomen yarışmadan sağlık sorunları sebebiyle çekilmişti.

"KOKONAT YEMEKTEN CIRCIR OLDUM"

Survivor macerası çok kısa süren 44 yaşındaki türkücü, sürpriz vedası sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

15 günlük süre zarfında altı kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli cırcır oldum. Ben size daha ne söyleyeyim arkadaşlar.  Hep rivayettir dolaşır ya ‘Orada kesin arkadan yemek veriyorlardır’ diye. O söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. 1-2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık.

YENİ İŞİNİ AÇIKLADI

Berdan Mardini, önceki gün iş insanı Gökhan Reis'in sahibi olduğu galerinin açılışına katıldı. Otomobilleri yakından inceleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini yakın arkadaşına ileten Mardini, lüks tüketimlerinin hepsinden vazgeçtiğini belirtti.

Mardini, "Uzun yıllardır sahnelerden kazandığım bütün kazançlarım ile aldığım ev ve otomobilleri satarak, kozmetik markama yatırdım. Yakın zamanda çok ses getiren bir lansmanla markamı kamuoyuyla paylaşacağım. Ben de bilirdim paramı faize, dolara yatırıp rahat bir hayat sürmeyi ama ben memleketimin insanlarına, vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar atmayı tercih ettim. O yüzden bir süre daha bu arabalara uzak olacağım" dedi.
 

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