Yeni kablosuz ağ geliyor. İsmi LİFİ

Wifi’den daha hızlı kablosuz ağ LİFİ’nin geleceği bildirildi. LİFİ'nin WİFİ'den 100 kat daha hızlı olacağı öne sürüldü.

Yeni kablosuz ağ geliyor. İsmi LİFİ

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), 802.11bb'yi ışık tabanlı kablosuz iletişim standardı olarak resmen kabul etti. Bu gelişmenin Li-Fi teknolojisinin uygulanmasını ve benimsenmesini hızlandıracağının altı çiziliyor.

Yeni standart, farklı üreticilerin birbiriyle uyumlu LiFi cihazları üretmesinin önünü açıyor. Ancak WiFi ve ethernet'in yakın zamanda ortadan kalkmasını beklememek gerek.

WİFİ'DEN 100 KAT DAHA HIZLI

LiFi sinyalleri WiFi'den 100 kat daha hızlı olabilir ve potansiyel olarak 224GB/s gibi olağanüstü hızlara ulaşabilir.

LİFİ NERELERDE KULLANILACAK?

PureLiFi, Fraunhofer HHI ve Philips gibi bu teknoloji üzerinde çalışan şirketler, teknolojiyi aydınlatma sistemlerine entegre ederek cihazların ev veya ofislerdeki tavan ışıkları aracılığıyla internet alabilmesini sağlıyor.

Evinizde yüksek hızlı internet var ancak Wifi sinyali her odanıza ulaşmıyor. Wifi güçlendirici ürünlerine alternatif olarak ev internetine bağlı bir LiFi aydınlatma ürünü alınabilecek.

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