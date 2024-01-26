Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek

Kaynak: AA
Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek
Gökbilimcilerin yeni tespit ettiği asteroid 2024 BJ, bugün Dünya'ya yaklaşacak.

Uçak büyüklüğündeki asteroit, Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçecek.

O anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin tarafından canlı yayınlanacak.

NASA'ya göre uçan uzay taşı Türkiye saati ile 20.30'da Dünya'ya en yakın noktaya ulaşacak.

Söz konusu mesafe, Dünya'nın uydusu Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın.

HERHANGİ BİR RİSK YOK

Sanal Teleskop Projesi'ne göre, Dünya’ya "çok yakınlaşacak" olsa da 2024 BJ, herhangi bir risk oluşturmayacak.

Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.

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