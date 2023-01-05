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En yüksek kıdem tazminatı tutarı belli oldu. Tüm çalışanları ilgilendiren hesaplar tamamen değişti

2023 yılı için kıdem tazminatı tavan ücreti 19 bin 982 TL’ye yükselirken maaşı ne olursa olsun 10 yıllık bir çalışana en fazla 199 bin 820 TL tazminat ödenecek.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:00
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Yeni kıdem tazminatına göre 10 yıllık çalışanın alacağı en yüksek tazminat belli oldu

En yüksek kıdem tazminatı tutarı belli oldu. Tüm çalışanları ilgilendiren hesaplar tamamen değişti
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Memur ve emekli maaşlarının netleşmesiyle beraber kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. 2023 için tavan ücreti 19 bin 982 TL'ye yükseldi.

Açıklanan rakama göre, 10 yıllık bir çalışan işten çıktığında personel maaşı ne olursa olsun işveren en fazla 199 bin 820 TL tazminat ödeyecek.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL HESAPLANIR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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Mustafa Kökkılıç
5.01.2023 15:07
17.904,62 oldu tavan. Maliye bakanlığı genelge yayınladı bugün.  
 
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