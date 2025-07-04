Yeni kulübü resmen duyurdu: Jonathan David transferi bitti

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Yeni kulübü resmen duyurdu: Jonathan David transferi bitti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Jonathan David'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligeu 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Kanadalı futbolcu Jonathan David, İtalyan devi Juventus ile anlaştı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Serie A ekibi, oyuncunun Torino'ya geldiği görüntüleri, "Jonathan David burada" notuyla paylaştı.

Kanadalı yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmiş, ancak tercihini Süper Lig'den yana kullanmamıştı.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi ile toplamda 49 maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 25 gol atıp 12 de asist yaptı.

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