Yeni kulübü resmen duyurdu: Jonathan David transferi bitti

Fransa Ligeu 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Kanadalı futbolcu Jonathan David, İtalyan devi Juventus ile anlaştı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Serie A ekibi, oyuncunun Torino'ya geldiği görüntüleri, "Jonathan David burada" notuyla paylaştı.

Jonathan David is here ???????????? pic.twitter.com/yipJ9zwjgB — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 4, 2025

Kanadalı yıldız Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmiş, ancak tercihini Süper Lig'den yana kullanmamıştı.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi ile toplamda 49 maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 25 gol atıp 12 de asist yaptı.