Yeni Malatyaspor 2,5 yıl sonra puan aldı

Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla 2. Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, dün oynanan maçta Ankara Demirspor deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü.

En son puanını TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanarak alan Yeni Malatyaspor, bu tarihten sonra puan ve galibiyetle tanışamadı.

Geçen sezon 1. Lig'deki tüm maçlarını ve bu sezon 2. Lig'in ilk 5 maçını kaybeden Malatya temsilcisi, ligin 6. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor ile yaptığı maçı 1-1'lik beraberlikle bitirerek uzun bir aradan sonra puanla tanıştı.

974 günlük puan hasretini sona erdiren Malatya ekibi, -35 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Yeni Malatyaspor'a, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 36 puan silme cezası verilmişti.