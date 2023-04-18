Yeni mevduat hesabı tartışma yarattı. Apple bankaya mı dönüşüyor

ABD’li teknoloji şirketi Apple, kart müşterilerine tasarruf mevduatı hesabı fırsatı getirdi.

Yeni mevduat hesabı tartışma yarattı. Apple bankaya mı dönüşüyor

AA’da yer alan bilgilere göre, dev teknoloji şirketi Apple kart müşterilerine Goldman Sachs bankası ile ortaklaşa tasarruf mevduatı hesabı açma imkanı getirdi.

Apple’dan yapılan açıklama göre, sunulan yeni hizmet kapsamında müşterilerin yüzde 4,15 faiz getirisi elde edebilecek.

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Kullanıcıların minimum para yatırma ve ödeme gereksinimi olmadan tasarruf mevduatı hesaplarını doğrudan Apple Cüzdan uygulamasında kolayca kurabileceği ve yönetebileceği kaydedilen açıklamada, uygulama üzerinden hesap bakiyelerini ve kazanılan faizleri kolayca takip edebileceği de bildirildi.

Açıklamada, kullanıcıların istedikleri zaman, herhangi bir ücret ödemeden, bağlı bir banka hesabına veya Apple Cash kartına aktararak para çekebileceği belirtildi.

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