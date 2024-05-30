Yeni müfredata durdurma davası

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Dernekten yapılan açıklamada, “Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerine yer verildi.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli eğitim müfredatının çağdaş ve laik eğitim anlayışını tehdit ettiğini belirten ÇYDD, “Eğitimde geri adım atılmasına, geleceğimizin tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu nedenle, ÇYDD olarak dernek tüzel kişiliği adına, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve bilimsel eğitim hakkının savunulması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı eğitim müfredatı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak Danıştay’da dava açtık.” ifadelerini kullandı.

“LAİK BİR EĞİTİM EN TEMEL HAKTIR”

“Eğitim sistemimizde geri dönülemez zararların önüne geçmek için açtığımız bu dava, sadece hukuki bir mücadele değil; aynı zamanda Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir direniştir.” ifadesinin kaydedildiği açıklamada, çocukların çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim almasının en temel hak olduğu vurgulandı.

ÇYDD, dava süreciyle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını ifade ederek, “Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için, bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız.” ifadesini kaydetti.