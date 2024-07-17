Yeni muhtar eski muhtarı öldürdü

Kütahya'da muhtar cinayeti

Kütahya'da muhtar cinayeti. İddiaya göre eski köy muhtarını yeni köy muhtarı silahla vurarak öldürdü.

Olay Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Abaş köyünde yaşandı. Eski muhtarı Fehmi Tarım (47) ağır yaralı halde kendi aracıyla geldiği Çavdarhisar ilçesine geldi. Sağlık ekipleri Tarım'ı ağır yaralı olarak yolda ambulansa aldı.Eski muhtar Fehmi Tarım kendisini yeni muhtar Bahattin G'nin (51) vurduğunu iddia etti. Tarım, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarımadı.

Yapılan araştırmada, olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.