Yeni normal: Evden çalışmanın avantajları ve zorlukları

Yavuz Biçer
Yeni normal: Evden çalışmanın avantajları ve zorlukları

2024 yılında, özellikle pandemi sonrası evden çalışma, birçok kişi için yeni normal haline geldi. Evden çalışmanın getirdiği avantajlar arasında esneklik ve daha iyi iş ve yaşam dengesi öne çıksa da asosyallik gibi istenmemesi gereken durumlar da meydana gelebiliyor.

Evden çalışmanın en belirgin avantajlarından biri, esneklik sunması. Evden çalışmak, gün içerisinde işler ile birlikte birçok durumu idare etme esnekliği sağladığından birçok çalışanın tercih ettiği çalışma şekillerinden biri haline geldi. Bu, özellikle çocuklu aileler için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, evden çalışmanın getirdiği diğer önemli avantaj ise işe gidip. gelirken yolda geçirilen sürenin ortadan kalkması. Bu durum hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de çalışanların daha az stresle karşı karşıya kalmalarını sağlıyor.

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Yukarıdaki avantajlar olduğu kadar evden çalışmanın zorlukları da mevcut. En büyük sorunlardan biri, asosyallik ve iş arkadaşlarıyla yüz yüze etkileşimin azalması. Bu durum özellikle yeni işe başlayan kişiler için işe ve iş arkadaşlarına adapte olma sürecini zorlaştırabiliyor. Bunula birlikte iş ve özel hayat arasındaki sınırların bulanıklaşması çalışanların tükenmişlik sendromu yaşamasına sebep olabiliyor.

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Günümüzde birçok şirket, evden çalışmanın bu tarz olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli çözümler arıyor. İş arkadaşları ile yapılan düzenli sanal etkinlikler, düzenli toplantılar gibi faaliyetlerle çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlıyorlar.

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Tüm bunlarla birlikte evden çalışmanın kalıcı hale gelebilmesi için yapılması gereken daha birçok işlem var. Hem çalışanlar hem de işverenler evden çalışma şeklini, en uygulanabilir ve en sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalara devam ediyor.

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