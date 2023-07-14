Yeni Orman Bakanından eski bakanı kıskandıracak açıklama

Yeni Tarım ve Orman Bakanı, Muğla’nın, Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarında, THK’nın hurda denilerek önceki yangınlarda kullanmadığı uçakları kullanarak yapılan müdahaleyi ‘havadan ve karadan etkin müdahale ile kontrol altına alındı’ şeklinde açıkladı.

Yeni Orman Bakanından eski bakanı kıskandıracak açıklama

Muğla’nın, Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Datça ve Bodrum’da çıkan yangınlara THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları müdahale etti.

Hava sıcaklığında yaşanan artışla birlikte üst üste çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Son olarak Datça, Marmaris ve Bodrum’da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz konusu yangın söndürme uçaklarının ‘hurda’ olduğunu iddia ederek geçmiş dönemde çıkan yangınlara müdahale için gönderilmediğini söylemişti.

“HAVADAN VE KARADAN ETKİN MÜDAHALE”

Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Geçmiş dönemde ‘hurda’ diyerek kullanılmayan THK’nin yangın söndürme uçaklarının da etkin bir şekilde kullanıldığı müdahaleye ilişkin videoyu paylaşan Bakan Yumaklı şu şekilde açıklama yaptı:

“Muğla, Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık.”ekran-goruntusu-2023-07-14-225932.png

ekran-goruntusu-2023-07-14-225932.png

İlgili Haberler
THK uçakları gece görüşüyle sabaha kadar müdahale etti
Hurda denilen THK uçakları orman yangınları için gökyüzünde savaşıyor
Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Siirt’te otomobil takla attı Yaşam
Siirt’te otomobil takla attı
ABD'den flaş 15 Temmuz kararı resmen tanıdılar Dünya
ABD'den flaş 15 Temmuz kararı resmen tanıdılar
Yüzümüzü Batı’ya döndük parayı doğuda arıyoruz Yazarlar
Yüzümüzü Batı’ya döndük parayı doğuda arıyoruz
Seçmenin rızası var! Yazarlar
Seçmenin rızası var!
AKP iktidarının yüz karası 15 Temmuz destan olmaz Yazarlar
AKP iktidarının yüz karası 15 Temmuz destan olmaz
Aylıklar nasıl düzelir? Yazarlar
Aylıklar nasıl düzelir?
CHP yenilenmeden ekonomi düzelmez! Yazarlar
CHP yenilenmeden ekonomi düzelmez!