Yeni Orman Bakanından eski bakanı kıskandıracak açıklama

Muğla’nın, Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Datça ve Bodrum’da çıkan yangınlara THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları müdahale etti.

Hava sıcaklığında yaşanan artışla birlikte üst üste çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Son olarak Datça, Marmaris ve Bodrum’da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz konusu yangın söndürme uçaklarının ‘hurda’ olduğunu iddia ederek geçmiş dönemde çıkan yangınlara müdahale için gönderilmediğini söylemişti.

“HAVADAN VE KARADAN ETKİN MÜDAHALE”

Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Geçmiş dönemde ‘hurda’ diyerek kullanılmayan THK’nin yangın söndürme uçaklarının da etkin bir şekilde kullanıldığı müdahaleye ilişkin videoyu paylaşan Bakan Yumaklı şu şekilde açıklama yaptı:

“Muğla, Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık.”