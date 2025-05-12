Yeni Papa ortaçağ karanlığından seslendi: Yapay zekayı hedef aldı

Vatikan’da kardinal heyetiyle yaptığı ilk toplantısında konuşan Katolik Kilisesi’nin 267. lideri Papa Leo XIV, yapay zekânın insanlık için en büyük sınavlardan biri olduğunu vurguladı. Asıl adı Robert Francis Prevost olan ve ABD doğumlu olan Papa, “Yapay zekâ, insan onuru, adalet ve emeğin korunması açısından büyük bir sınav olacak. Bu teknoloji insanlık için bir tehdittir” dedi. Mevzu bahis sözler, Katolik sosyal öğretisinin geleceğine dair dikkat çekici bir yönelim sunarken beraberinde pek çok tepkiyi de yanında getirdi.

Papa Leo XIV, selefi Papa Franciscus’un izinden giderek, kiliseyi dışlananlara ve yoksullara daha duyarlı bir kurum haline getirme hedefini yineledi. Kilisenin, toplumun en zayıf kesimlerine yönelmesi gerektiğini vurgulayan Papa, “Demokratik ve katılımcı bir yapı kurmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.

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İKİ PAPA, TEK YOL

Yeni Papa, hem isim seçiminde hem de ideolojik yaklaşımında iki büyük papayı rehber aldığını belirtti. Papa Franciscus’un reform anlayışını sürdürmek istediğini vurgularken, Leo XIV ismini ise Papa Leo XIII’e ithafen seçtiğini dile getirdi. Leo XIII, 1878-1903 yılları arasında görev yapmış ve sanayi devrimi sırasında yayımladığı “Rerum Novarum” adlı tarihi bildirgeyle modern Katolik sosyal doktrininin temellerini atmıştı.

Yeni Papa, “Bugün kilise, sosyal mirasını yapay zekânın yükselişi gibi yeni sanayi devrimlerine yanıt olarak sunmalıdır” sözleriyle, kilisenin teknolojiye karşı sadece eleştirel değil, yönlendirici bir rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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TARİHİ SEÇİM, BÜYÜK KALABALIK

Papa Leo XIV, geçtiğimiz Perşembe günü Sistina Şapeli’nde yapılan konklavda dört tur oylama sonunda seçildi. Seçim sürecine katılan Madagaskarlı Kardinal Désiré Tsarahazana, İtalyan haber ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, Leo XIV’ün son turda 100’ün üzerinde oy aldığını doğruladı. Katolik Kilisesi’nin tarihinde ilk kez bir Amerikalı papanın seçilmesi büyük bir ilgiyle karşılandı.

Pazar günü, Papa Leo XIV ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkacak. Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda on binlerce kişinin bu tarihi anı izlemek için toplanması bekleniyor.