15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Onur Büyüktopçu sevenlerine müjdeyi verdi. Yeni projeye yeni imaj

Onur Büyüktopçu sevenlerine müjdeyi verdi. Yeni projeye yeni imaj

Ekranların başarılı isimlerinden Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen başarılı oyuncu, yeni imajı sarı saçlarıyla dikkat çekti. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:24
Takip Et

Yeni projeye yeni imaj! Onur Büyüktopçu sevenlerine müjdeyi verdi

Onur Büyüktopçu sevenlerine müjdeyi verdi. Yeni projeye yeni imaj
+
Aa
-

Yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdiğini söyleyen Onur Büyüktopçu "Harika bir ekiple güzel bir filme başladık. Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacağım. Bu filmde karakterimde aslında herkesin özlediği Koriş karakterine benzer bir rolü canlandıracağım. Ben de Koriş’i çok özlemiştim o yüzden bu rol birazda beni fazlasıyla heyecanlandırdı." açıklamasında bulundu. 

Sarı saçlarıyla ilgili de açıklama yapan Büyüktopçu, "Aslına bakarsınız aldığım tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Gören herkes çok beğeniyor, ama bana sorarsanız ben hala alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum." sözleriyle herkesi güldürdü.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
2
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
3
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
4
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
5
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
6
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.