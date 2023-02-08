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  • Cesaretin varsa bu lafları git deprem bölgesindeki insanlara söyle. Ali Saydam depremde iktidarın çok başarılı olduğunu

Cesaretin varsa bu lafları git deprem bölgesindeki insanlara söyle. Ali Saydam depremde iktidarın çok başarılı olduğunu yazdı.

Birçok şirket ve kamu kuruluşlarına iletişim direktörlüğü hizmeti veren şirketin sahibi Ali Saydam AKP iktidarının depremde çok başarılı olduğunu yazdı. "İletişim hatları tıkır tıkır çalıştı. İhtiyaç listeleri de belliydi.” dedi. Bunu okuyan vatandaşlar "Cesaretin varsa bu lafları git deprem bölgesindeki insanlara söyle" dediler.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:00
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Yeni Şafak yazarı Ali Saydam depremde AKP'nin çok başarılı olduğunu yazdı

Cesaretin varsa bu lafları git deprem bölgesindeki insanlara söyle. Ali Saydam depremde iktidarın çok başarılı olduğunu yazdı.
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Yenişafak Gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam bugünkü yazısında “1999 Marmara Depremi’nde yardım ekipleri hasar gören binalara bir türlü gidememişti. Bu sefer öyle olmadı… çok şükür… AFAD, Kızılay ve bakanlıklar anında organize oldular. İletişim hatları tıkır tıkır çalıştı. İhtiyaç listeleri de belliydi.” İfadelerini kullandı. 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde ağır hasar yaratan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem birçok ilçeyi yerle bir etti.

Depremde yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı..

BİNLERCE İNSAN YARDIM BEKLİYOR

10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalanlar ile dışarda soğukta bekleyen birçok vatandaş AFAD ekiplerinden yardım bekliyor.

Durum böyleyken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam’dan dikkat çeken bir yazı geldi.

99’DA HASAR GÖREN BİNALARA GİDİLEMEMİŞTİ BU SEFER ÖYLE OLMADI

Depremde AKP iktidarının çok başarılı olduğunu yazan Saydam; “1999 Marmara Depremi’nde yardım ekipleri hasar gören binalara bir türlü gidememişti. Bu sefer öyle olmadı… çok şükür… AFAD, Kızılay ve bakanlıklar anında organize oldular. İletişim hatları tıkır tıkır çalıştı. İhtiyaç listeleri de belliydi.” İfadelerini kullandı…

“MUHALEFET HİÇBİRŞEYE HAZIR DEĞİL”

Saydam siyasi gündemi değerlendirdiği bir hafta önceki röportajında da “Muhalefet hiçbir şeye hazır gözükmüyor. Hepsinin dünya görüşleri çok farklı, bu yüzden anlaşmaları çok zor. Gecikmeleri herkesi rahatsız ediyor.” ifadelerini kullanmış…

Saydam deprem çalışmalarıyla ilgili AKP’yi başarılı bulurken sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yardım vatandaşların isyanı göze çarpıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş’da bir vatandaş enkazın yanında: “Nerede bu hükûmet? Nerede bu Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede?” diyerek isyan etti..

İşte o görüntüler:

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Hakan Öztürk
8.02.2023 09:05
Yalakalıkta son nokta  
 
l
8.02.2023 08:42
Ülke komple çökmüş hala masal anlatmaya devam  
 
Ömer Karacan
8.02.2023 05:26
Partizanlara yalakalıkta sınır yok. Utanma diye bir kavram var.  
 
TÜM YORUMLAR (45)
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