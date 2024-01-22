Yeni salgının adı zombi virüs. Tanınmayan saklı virüsler ölümcül salgını getirecek

Fransa'nın önde gelen kurumlarından Aix-Marseille Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Sibirya'daki buzulların içerisine hapsolmuş antik virüslerin yeni bir salgın tehdidi yaratabileceğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları, "zombi virüs" olarak isimlendirdikleri Methuselah mikroplarının bilim insanları tarafından izole edildiği belirtilirken bilim insanları kutuplardaki incelemeleri daha da yakından izlemeye karar verdiklerini kamuoyuna açıkladı.

Aix-Marseille Üniversitesi'nden genetik uzmanı Jean-Michel Claverie, "Şu anda salgın tehditlerine ilişkin analizler, güney bölgelerde ortaya çıkabilecek ve daha sonra kuzeye yayılabilecek hastalıklar üzerinde duruyor. Buna karşılık, uzak kuzeyde ortaya çıkabilecek ve daha sonra güneye yayılabilecek bir salgına çok az dikkat edildi- ve bence bu bir ihmaldir. Orada insanları enfekte etme ve yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"SALGIN TETİKLENEBİLİR"

İngiliz The Guardian'daki haberde Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden virolog Marion Koopmans da bu görüşü desteklediğini dile getirdi. Koopmans, "Donmuş toprakta hangi virüslerin olduğunu bilmiyoruz ama bence bir hastalık salgınını tetikleyebilecek -örneğin eski bir çocuk felci türünü- bir virüsün bulunması gerçek bir risk olarak karşımıza çıkabilir. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymak zorundayız" diyerek uyarıda bulundu.

Claverie önderliğindeki bilim insanları 2014 yılında bölgede inceleme yapmış ve bu mikropların binlerce yıldır donmuş toprakta gömülü olmasına karşın halen tek hücreli organizmaları enfekte edebildiklerini keşfetti. Geçen yıl yapılan bir diğer araştırmada ise Sibirya'daki yedi farklı bölgeden toplanan mikrop ve virüslerin kültürlenmiş hücreleri enfekte edebildiğini gözler önüne serdi. Kullanılan virüs örneklerinden birinin 48 bin 500 yaşında olduğu kaydedildi.

"İNSANLAR İÇİN RİSK TAŞIYOR"

Claverie, "İzole ettiğimiz virüsler sadece amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için herhangi bir risk değildi. Fakat bu, şu anda donmuş halde bulunan diğer virüslerin insanlarda hastalıklara neden olmyacağı anlamına gelmiyor. Örneğin, iyi bilinen insan patojenleri olan poxvirüs ve herpesvirüslerin genomik izlerini gördük" ifadesini kullandı.

Bu virüslerin soğuk, karanlık ve oksijensiz donmuş topraklarda bulunduğuna fakat “iklim değişikliğiyle” birlikte bunların ortaya çıkabileceğine dikkat çeken uzmanlar bir diğer risk unsuruna dikkat çektiler.

Claverie, "En acil riski oluşturan şey donmuş toprakların erimesi değil. Tehlike başka bir küresel ısınma etkisinden kaynaklanıyor: Kutup deniz buzunun ortadan kalkması. Bu da Sibirya'da gemicilik, trafik ve endüstriyel gelişimin artmasına olanak sağlıyor. Büyük madencilik operasyonları planlanıyor ve petrol ve cevher çıkarmak için derin donmuş toprakta büyük delikler açılması anlamına geliyor" dedi.