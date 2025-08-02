Yeni sezonu merakla bekleniyordu! İnci Taneleri’nde yaprak dökümü

Dizinin yeni sezonu için hazırlıklar devam ederken, Yılmaz Erdoğan’ın bir diğer projesi de dikkat çekiyor. Erdoğan, 2019’da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix için 8 bölümlük dizi uyarlaması Organize İşler Karun Hazinesi’nin senaryosunu yazıyor.

Bu projenin çekimleri eylül başında başlayacak ve kasım sonunda tamamlanacak. Bu nedenle İnci Taneleri’nin yeni sezonunun ocak ayına ertelendiği öğrenildi.

İKİ OYUNCUYA VEDA

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Arcan karakterini canlandıran Bora Cengiz ve annesi Mahun’u oynayan Gülenay Kalkan, İnci Taneleri ekibine veda etti.

Yeni sezonun merakla beklendiği dizide, bu ayrılıkların hikayeye nasıl yansıyacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İnci Taneleri, ocak ayında Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.