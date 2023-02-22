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Acun Ilıcalı yeni takım satın alıyor. Gözünü İrlanda'ya dikti

Acun Ilıcalı'nın Hull City'den sonra Dundalk'ı da satın almakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:52
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Yeni takım almak için Acun Ilıcalı girişimlere başladı

Acun Ilıcalı yeni takım satın alıyor. Gözünü İrlanda'ya dikti
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İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alarak adından söz ettiren Türk iş insanı Acun Ilıcalı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

DUNDALK İLE İLGİLENİYOR
İrlanda merkezli LMFM'in haberine göre Acun Ilıcalı, İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor.
Geçtiğimiz günlerde Hull City'de forma giyen genç oyuncuların oynayarak gelişeceği bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu belirten Ilıcalı'nın hedefinde İrlanda kulübü Dundalk'ın olduğu aktarıldı.

İRLANDANIN EN BAŞARILI İKİNCİ KULÜBÜ
Satın alma işlemi gerçekleşirse Dundalk'ın 11 yıldaki beşinci farklı sahibi Acun Ilıcalı olacak.
İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk FC, 14 İrlanda Premier Lig şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı 2. kulübü konumunda yer alıyor.

FUTBOL SEKTÖRÜNE HOLLANDA'DA BAŞLADI
Acun Ilıcalı, ilk olarak 2020-2021 yılında Fortuna Sittard'a ortak oldu.
Sonrasında 2021 yılında ise Hull City'i satın aldı.

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