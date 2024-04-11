Yeni turistik trenler yola çıkıyor

Kaynak: Ntv
Yeni turistik trenler yola çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, izledikleri politikalar sonucunda Türkiye'yi yüksek hızlı demiryolu hatları ile tanıştırdıklarını söyledi.

Uraloğlu, mevcut demiryolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZ TURİSTİK TRENLERİ ÇOK SEVDİ"

Bakan Uraloğlu, yenileme ve modernize etme çalışmaları ile araç filosunun gençleştirildiğine dikkat çekerek “Hizmet kalitesi arttırılarak tren seyahati vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte seyahat severlerin hizmetinde olacak iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak.” Dedi.

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“TRENLERİMİZ KÜLTÜREL İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK”

Uraloğlı, bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni’nin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’ te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uralolu:

Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL

Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL,

Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

Ayrıca Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda bir odada iki kişinin seyahat edebileceğinin de altınız çizdi.

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