Yeni Yargı Paketi’nden çıktı. Suç sayılacak

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeler içeren kanun teklifinde sona gelindi.

Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan teklif, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVINDA DEĞİŞİKLİKLER

Teklif, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda önemli değişiklikler içeriyor. Konu ve soru sayısının artırılacağı düzenlemelerle, sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da sorular sorulacak. Adaylara yöneltilen soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM HAKLARI GENİŞLETİLİYOR

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye atmadan örgün öğretim programlarına devam edebilecek. Ayrıca, kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ve açık öğretim kurumları sınavlarına ceza infaz kurumlarında katılacak. Eğitim esasları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek.

YENİ CASUSLUK DÜZENLEMELERİ

Casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni suç tanımlamaları getiriliyor. TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenen yeni maddeler, devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleyenlere yönelik cezaları içeriyor. Bu suçları işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiil, savaş sırasında işlenmişse veya devletin savaş hazırlıklarını, etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye atmışsa ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkacak. Milli güvenlik açısından stratejik öneme sahip birimlerde çalışanların işlediği suçlarda ceza bir kat artırılacak. Bu suçlar için kovuşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine tabi olacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de gelecek hafta TBMM'ye sunulacak. Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenler, atama öncesinde belirlenen sürelerde Akademide eğitim alacak ve başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Ayrıca, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alacak.