Yeni yıl hediyesi olarak gönderildi: Kutuyu açanlar şoke oldu

Antalya şehirlerarası otobüs terminalinde Ankara'dan gönderilen bir kolinin içerisinde yakalanan "Rhesus" türü maymun, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yaşamına başladı. 15 gün özel odada bakılacak yavru maymun, kabul etmesi durumunda daha önce 2 öksüz maymuna annelik yapmış Muko adlı anne maymun tarafından sahiplenilecek.

Olay, önceki gün akşam Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, teslim alınmak üzere emanete bırakılmak istendiği sırada X-ray cihazında fark edilen hareketlilik, güvenlik görevlilerini harekete geçirdi. Koli içinden bir ahşap kutuya yerleştirilmiş Rhesus türü bir maymun çıktı.

GÜVENLİK PERSONELİ HAYRETE DÜŞTÜ

X-ray cihazından geçirilen koliye dair güvenlik görevlilerinden biri, "Görüntüden içinde canlı bir şey olduğunu fark ettik. İlk başta kedi sandık, ancak maymun olduğunu görünce çok şaşırdık" dedi. Beslenmesi ve evde bakılması yasak olan Rhesus türü maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda özel bakım altına alındı.

YENİ EVİ DOĞAL YAŞAM PARKI

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, "Yaklaşık 3-4 aylık ve dişi olan bu yavru, bize ulaştığında oldukça korkmuş ve yorgundu. Ancak hızla toparlanıyor. Beslenmesi yerinde, ilk olarak elma, havuç ve portakal yediğini gözlemledik. Sağlık durumu iyi, bağışıklığını güçlendirmek için bazı ilaçlar verdik" dedi.

"ANNE BAKIMINA, ŞEFKATİNE VE KUCAĞINA HENÜZ İHTİYACI VAR"

Dr. Arsun ayrıca, maymunun bir süre karantinada kalacağını ve ardından parkta daha önce öksüz yavrulara annelik yapmış olan 7-8 yaşlarındaki Muko isimli bir dişi maymunla tanıştırılacağını belirtti. Arsun, "10-15 gün burada kalacak, daha sonra kendi türüne ait grupla tanıştıracağız. Orada Muko adında bir dişi annemiz var. Daha önce öksüz iki yavruya annelik yapmıştı, muhtemelen bunu da sahiplenecek. Çünkü annelik içgüdüsü çok yüksek. Dolayısıyla bunu da severek büyüteceğini düşünüyorum. Kendi yiyeceğini yiyor, anne sütü emmeyi bırakmış. Katı gıdayla beslenebiliyor. Maymunlarda bir hiyerarşik düzen oluyor ve o sürünün liderinin, annesinin kabul etmesi gerekli. Anne bakımına, şefkatine ve kucağına henüz ihtiyacı var. O yüzden annesi olsun ve o sürüye uyum sağlasın istiyoruz. Bunun için de bir araya getirerek gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu

"YASA DIŞI FAALİYETLERE ALET OLMAYIN"

Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, doğal ortamlarından koparılan ve evde bakılması yasak olan primatların yalnızca hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parklarında barındırılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

Sınırda yakalanan makak maymunları artık yeni yuvalarında

"Doğal yaşam parkımızdaki tüm primatlar, genellikle yasa dışı ticaret veya evde beslenmeye çalışılan türler olarak bize emanet ediliyor. Vatandaşlarımızı bu tür yasa dışı faaliyetlere karışmamaları konusunda uyarıyoruz."

KOLİYİ ALMAYA GELEN ŞAHSA TUTANAK TUTULDU

Koli gönderildiği M.K. isimli şahıs, emanete bırakılan kutuyu almak üzere otogara geldiğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından sorgulandı. M.K., hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içeriğinden habersiz olduğunu söyledi. Ancak hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.