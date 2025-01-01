Yeni yıla cam bardak ve nar fırlatarak girdiler

Mahalle sakinleri, evlerini süsleyerek yılbaşı akşamını kutlamak için balkona çıktı ve renkli ritüellerle yeni yılı karşıladı.

CAM BARDAK VE NAR ATILDI, TENCERE TAVA ÇALINDI

Saat 00.00'ı gösterdiğinde, balkonlarına çıkan vatandaşlar, sokaklara cam bardak ve nar atarak eski yılın kötü enerjisini uzaklaştırmayı amaçladılar. Bu gelenekle birlikte yeni yılın bereket getirmesi dileğiyle sokaklar hareketlendi. Aynı zamanda, ellerinde tencere ve tavaları alan mahalle sakinleri, ritmik şekilde çalarak eğlenceli anlar yaşadılar.

"YENİ YILDAN HUZUR VE MUTLULUK BEKLİYORUM"

Mahalle sakinlerinden Halil Boğaz, kutlamalarla ilgili olarak, “Tüm Türkiye'nin yeni yılı kutlu olsun, sağlıklı ve mutlu bir sene olsun. Bu da bir gelenek sanırım, her sene cam, tabak, çanak ne varsa atıyorlar. Atsınlar, herkes eğlencesine baksın. İsteyen atsın, isteyen atmasın. Burada kimse kimseye karışmaz zaten. Güzel bir semt. Atanları izlemek keyifli. Uğursuzluğun gittiğine inanan olabilir. Huzur bekliyorum, mutluluk bekliyorum, inşallah Türkiye daha güzel günleri görür" şeklinde konuştu.

"ESKİ GÜNLER DAHA GÜZELDİ"

Kurtuluş Mahallesi'nde büyüdüğünü belirten Cem Yılmaz ise eski yılbaşı kutlamalarının daha farklı olduğunu ifade ederek, "Yılbaşı bizim geleneğimiz değil ama saygı duyuyoruz" dedi ve herkese mutlu yıllar diledi.

YENİ YIL COŞKUSU DEVAM ETTİ

Kurtuluş Mahallesi'nde, her yaştan insanın katıldığı bu geleneksel kutlamalar, mahalledeki birlik ve beraberliğin bir simgesi oldu. 2025 yılına girerken, mahalle sakinleri, coşku dolu anlar yaşayarak yeni yılı karşıladılar.