Yeni yılan türü keşfedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılan türü keşfedildi

Portekizli bilim adamları Arap Yarımadası'ndaki çalışmalarını sürdürdüğü sırada siyah yakalı, kırmızımsı gövdeli yeni bir yılan türü bulduklarını bildirdiler.

Porto Üniversitesi'nden Fulvio Licata liderliğindeki ekip, Suudi Arabistan'ın batısında, Kızıldeniz'e yakın dağlık bir bölge olan Hicaz bölgesinde, 30 santimetre uzunluğundaki bir yılan keşfettiler.

Rhynchocalamus hejazicus adı verilen bu yeni tür kırmızı ve siyah örneklerin yanı sıra Zoosystematics and Evolution Dergisi'nde çıkan tanıtım makalesinde belirtildiğine göre tamamen siyah renkte de olabiliyor.

Muhtemelen gececi olan tür, kumlu ve kayalık habitatları tercih ediyor ve aynı zamanda insanların kullandığı arazilerde de yaşıyor.

Grup tarafından kaleme alınan makalede "Suudi Arabistan'ın orta batı bölgelerinde yaygın olarak bulunan yeni bir yılan türünün keşfi sürpriz oldu ve bölgede daha fazla bilinmeyen türün bulunduğuna dair umutları artırdı" deniliyor.

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