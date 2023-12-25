Yeni yılda 70 kişinin küllerini aya götürecek. Adam başı bakın kaç para verdiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatılacak bir roketle 70 kişinin külleri Aya taşınacak. Roketin bu farklı yolculuğu gelecek yıl yapılacak.

KÜLLERİN YOLCULUĞU KAÇ DOLAR

Amerika'dan fırlatılacak roketin külleri Ay'a götürmenin bedeli kaç dolar olacak. o fiyat da açıklandı. 70 kişinin külleri 13 bin dolar karşığınıda aya götürülecek.

Bu roket, bilimsel işlevinin yanında, aralarında 16 yaşındaki ,Liam’ın da bulunduğu 70 kişinin küllerini Ay’a bırakma hedefi de taşıyor.

Liam’ın annesi yaptığı açıklamada “Evden dışarı çıkıp yukarı baktığımda, onun bir kısmının Ay’da olduğunu bilmek, büyülü olduğu kadar duygusal da olacak” dedi. Kanadalı Liam 2018 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybedince, ailesi standart bir cenaze töreninden fazlasını istemişti.

Liam'ın büyüdüğünde Mars’a gidecek bir astronot olma veya meteor madenciliği gibi uzayla ilişkili kariyer hayalleri kurduğunu belirten annesi Nadine “Cenazesinin onun hayatına uygun olması gerektiğini düşünüyorduk” dedi.

Ölümünden yıllar sonra bir öğleden sonra, Nadine oğlunun uzaya olan sevgisini hatırladı. İnternette arama yapmaya başlayan anne, kısa süre önce başlatılan ‘Ay töreni’ ile karşılaştı.

Liam’ın küllerinin bir kısmı gelecek yıl Ay’a iniş yapması planlanan Peregrine uzay aracında olacak.

Anne Nadine, bu uçuşun bir parçası olmanın, ailenin iyileşme sürecine yardımcı olacağını söylüyor ve bu “eşsiz istirahat yerinin” oğullarını her gün hatırlamalarını sağlayacağına inanıyor:

“O uzaya gitmek istiyordu. Böylece ailesi, arkadaşları, onu özleyen ve hatırlamak isteyen herkes Ay’a bakıp ona selam verebilecek. Bu bizim onun hayatını onurlandırmamızın bir yolu gibi.”

CENAZEYE STANTARD ÜCRET

‘Ay’da cenaze’ hizmeti veren şirketin CEO’su Charles Chafer, sundukları hizmetin insani yanının roket bilimi kadar önemli olduğunu savunuyor.

Şirketi ilk olarak uzay taşımacılığı yapmak için kurduklarını düşündüklerini söyleyen Chafer, “Bundan kısa süre sonra ise yasta olan ailelere teselli hizmeti sunduğumuzu anladım” diyor.