Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da sessizlik hakim

Kaynak: ANKA
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da sessizlik hakim

Trafik yoğunluğuyla bilinen İstanbul'da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar ve sokaklar boş kaldı.

Trafik yoğunluğuyla bilinen İstanbul'da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar ve sokaklar boş kaldı. 1 Ocak'ta resmi tatil olması nedeniyle yaya ve araç yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol trafik haritasında trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü.

2025 yılının ilk günün resmi tatil olması nedeniyle İstanbul'da yollar ve sokaklar boş kaldı. Özellikle hafta içi sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yaşandığı D-100 Karayolu'nda yolun boş kaldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol trafik haritasında trafik yoğunluğu yüzde 1'lere kadar düştü. Haritada İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun olmadığını gösteren ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.

Kentte özellikle yağışlı günlerde, akşam veya sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 90'lara ulaştığı anlar oluyor.

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da sessizlik hakim

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