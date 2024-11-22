Yeni Zelanda hisseleri haftayı yükselişle tamamladı

Yeni Zelanda hisse senedi piyasası, art arda ikinci işlem gününde yükselerek haftalık kazançlarını güçlendirdi. Dow Jones vadeli işlemlerinde yaşanan sert artış ve döngüsel sektörlerin canlanması bu yükselişte etkili oldu. Özellikle tüketici dayanıksız malları, sağlık, finans ve enerji dışı mineraller sektörlerindeki hareketlilik dikkat çekti.

RBNZ’DEN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), önümüzdeki hafta yapılacak para politikası toplantısında gündemde olacak. Piyasalar, merkez bankasının, enflasyonun kontrol altında olması nedeniyle gevşeme politikasına devam etmesini bekliyor. Ekim ve Temmuz aylarında toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren banka, bu trendi sürdürme sinyalleri veriyor. Ancak ABD seçimlerinin ardından makroekonomik ortamda olası değişiklikler ve Asya-Pasifik bölgesindeki hisseler için risk oluşturabilecek faktörler, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Cuma günü piyasanın yıldızı, bebek sütü formülü ve sıvı süt satışlarında kaydettiği güçlü büyümenin ardından ilk kez temettü açıklayan A2 Milk Co oldu. Şirketin hisseleri yaklaşık %20 oranında artış kaydetti. Ayrıca, teknoloji firması Scott Tech %1,4, deniz ürünleri üreticisi Sanford Ord ise %1,2 oranında değer kazandı.

Yeni Zelanda borsasındaki bu pozitif ivme, haftanın genelinde de yatırımcı güvenini artırarak piyasayı desteklemeye devam ediyor. Ancak dış faktörlerin etkisi, özellikle önümüzdeki süreçte ABD kaynaklı belirsizliklerin gölgesinde hissedilmeye devam edebilir.