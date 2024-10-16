Yeni Zelanda hükümeti tasarrufa gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Zelanda hükümeti tasarrufa gidiyor

Yeni Zelanda Strateji ve Performans Genel Müdür Yardımcısı Andrea Conlan, "polis olmayan" kurumsal işgücüyle ilgili değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Yeni Zelanda Strateji ve Performans Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dört yıl içinde 51,6 milyon dolardan fazla tasarruf sağlaması beklendiği açıklandı.

Genel Müdür Yardımcısı Andrea Conlan "Alınan karar, pozisyonların kaldırılmasıyla ilgili olduğundan, yeni tasarlanan kurumsal işgücü yapısı yürürlüğe girene kadar, kasım ayı sonuna kadar kaç personelin işten çıkarılacağı bilinmeyecek" dedi.

Müdürlüğün personele yönelik istişare ve geri bildirim sürecinin ardından 173 rol azaltımıyla bazı "polis dışı pozisyonların" kaldırılmasına karar verdi.

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