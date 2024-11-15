Yeni Zelanda parlamentosu karıştı! Haka danslı protesto

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeni Zelanda parlamentosu karıştı! Haka danslı protesto

Yeni Zelanda parlamentosunda Maori kökenli üyeleri, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmanın yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısını Haka dansı yaparak protesto etti.

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda, 184 yıl önce İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında imzalanan Waitangi Antlaşması'nın yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı bir yasa tasarısı protesto edildi. Yasa tasarısına karşı olan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, partisinin bu yasa tasarısını destekleyip desteklemediği sorulduğunda, bir protesto olarak geleneksel Haka dansını yaparak tepki gösterdi.

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Diğer milletvekilleri de aynı şekilde Haka dansı yaparak oylamanın yapılmasını engelledi ve parlamento oturumu askıya alındı.

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Yasa tasarısının arkasında, iktidardaki merkez-sağ koalisyonundan ACT New Zealand Partisi bulunuyor. Parti, 1840'ta İngiliz Kraliyeti ile Maori halkı arasında imzalanan Waitangi Antlaşması'nın ırksal bölünmelere yol açtığını ve bu antlaşmanın kesin bir tanımının yapılmadığını savunuyor. Tasarının, antlaşmanın parlamentoda daha adil bir şekilde yorumlanmasına olanak tanıyacağı iddia ediliyor. Ancak, birçok Maori ve destekçileri, yasa tasarısının yerli halkın haklarını zedeleyeceğini belirterek karşı çıkıyor. Yeni Zelanda'da Maoriler, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

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