Yeni Zelanda’da Çin restoranlarına baltalı saldırı: 4 yaralı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir kişi 3 farklı Çin restoranına girerek baltayla insanlara saldırdı. Dün yerel saatle 21.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, 3 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Çin uyruklu 24 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, kasten yaralama suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.
Saldırının nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.
(AA)