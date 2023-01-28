Yeni Zelanda’yı vuran selde can kaybı 3’e yükseldi

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşiyor.

Rekor seviyede yağış alan şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Bir cansız bedenin otoparkta, diğerinin ise toprak kaymasının vurduğu bir evde bulunduğu belirtildi. Sel sularına kapılan 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Meteoroloji servisine göre normalde yaz boyunca yağan yağmur, 1 günde yağdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 ev de elektriksiz kaldı.