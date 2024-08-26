Yenibosna metrobüs durağında üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Yenibosna metrobüs durağında üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna metrobüs durağındaki yaya üst geçidini yenileme çalışmaları kapsamında, D-100 kara yolu ve yan yolları belirli saatlerde trafiğe kapatacak.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, teknik ömrünü tamamlayan ve yaya ihtiyacını karşılamayan Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak.

Yeni üst geçidin kiriş montajı nedeniyle, D-100 kara yolu ve yan yollar, Ankara ve Edirne istikametlerinde ayrı günlerde belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, Ankara istikametinde D-100 kara yolu ve güney yan yol, bugün saat 22.00’de trafiğe kapatılıp 06.00’da açılacak. Aynı güzergah 27 Ağustos’ta 22.00-06.00 saatleri arasında da trafiğe kapalı olacak. Bu yöndeki çalışma tamamlandıktan sonra aynı işlem karşı yönde devam edecek.

Edirne istikametinde D-100 kara yolu ve kuzey yan yol, 28 ve 29 Ağustos’ta 00.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince alternatif yol güzergahı olarak Atatürk Havaalanı Caddesi, Sahil Yolu ve Basın Ekspress Yolu kullanılabilecek. Metrobüs hattında ulaşım ise kontrollü olarak devam edecek.

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