Yeniçağ 1. sayfası

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EMEKLİYİ DERTLERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKTILAR

Bayram öncesi maaş alması bile çok görülen, 3 bin lira ikramiye ile 9 gün tatil geçirmesi istenen emekliler, gözyaşları içinde "Tükendik artık” diye dert yanıyor, ama duyan yok.

İktidar, enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında düşük maaşları nedeniyle yaşam güçlüğü çeken emeklilere bayram öncesi maaş vermiyor. Oysaki sadece birkaç gün önce verse emeklinin hiç değilse bayramda cebinde az da olsa parası olacaktı. Emekli bu bayramı 3 bin liralık ikramiye ile geçirmek zorunda bırakıldı. Emekliler de yaşadıkları bu drama isyan ederek, dert yandı.

BİZE VERDİĞİ 5 KURUŞ PARA

EMEKLİ TEYZE: Bize verdiği 5 kuruş para, Suriyelilere dolduruyor veriyor, bizden geri alıyor. Ne yapacağız biz? Kendisi bol bol yiyor, bize gelince yok. Elimdeki 5 kuruş paramı torunlarıma dağıtıyorum. Bu bayram kurban keseceğiz Allah izin verirse. Çok şükür aldık ama soğan ve ekmek yiyerek aldık. Paramızı biriktirdik. Odun ve kömür yaktık.

KENDİ VATANIMDA 3. SINIF OLDUM

EMEKLİ AMCA: Emekliyim, aldığım para 10 bin lira Ev kirası 7 bin lira. Ben 3 bin lirayla mı kurban keseyim? Vatanımda 3. sınıf oldum. O zaman ben de Suriyeli olayım. Geçen gün hastaneye gittim, Suriyeliler yüzünden kendi memleketimde muayene olamadım. 10 bin lira alıyorum çocuğuma ve torunuma harçlık veremiyorum. Yazık biz nereye gidiyoruz?

BİTPAZARINDAN KIYAFET ALIYORUZ

EMEKLİ ALİ KEMEÇ: Bayramın gelmesini istemiyoruz. İnan ölü gibi yaşıyoruz, yani adeta bir ölü. Torun gelecek düşün, bayram gelecek düşün, kurban kesemiyorsun onu düşün. 10 bin lira ya, şuradan bir dilenciye versen bereket versin demez. Bitpazarından 2. el kıyafet alıyoruz. Buralardaki mağazalardan 550 liradan aşağıya mintan bulursan parasını ben vereceğim.

İNSAN BİR SİMİT ALIP YİYEMİYOR

EMEKLİ ZEKERİYA TOPKAYA: 3 bin lira ikramiye Türkiye şartlarında çok az. En az 7-8 bin lira ikramiye vermeleri gerekli. Kafelerde 1 çay 1 simit 50 lira oldu. İnsan bir simit de yiyemiyor. Bir yere gidecek olsak 3 kişi, en az 15-20 bin lira para gerekiyor. Ben kaç yıldır tatile gidemiyorum. Markete gittiğim zaman hep kavga ediyorum. Her gün fiyat değişiyor.