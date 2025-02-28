Yeniçağ 20 yıl önce yazdı, iktidar bugün itiraf etti

Yeniçağ'ın yaklaşık 20 yıl önce haber verdiği gelişmelerin iktidar tarafından doğrulanması Ankara'da yankılandı. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li son Başbakan Binali Yıldırım'ı yaptığı konuşmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sonunda baklayı ağızlarından çıkarttılar.

Türk demek etnik kimlik oluyormuş.

Vatandaşlık tanımı değişmeliymiş.

Nasıl bir kininiz varmış TÜRK MİLLETİNE?

Alayınıza YAZIKLAR olsun.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE.

BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

Son Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' konferansında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, yeni anayasanın Türkiye için öncelikli olan konular arasın yer aldığını ifade ederek "Terörle mücadele ederken, terör örgütlerine destek verenler, 'Anadil konusu hallolsun' diyor. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür. 'Türklerden başkasına yaşam hakkı yok' diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımı. Bu milletin unsurları var. 1000 yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkartmak değil de etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir. Buna mani yok, şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir. Yeni yapılacak anayasada yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi, yerel yönetimlere ademi merkeziyetçilik. Her şeyi Ankara'dan kontrol etmek yerine, yetki devrinin yapılması." şeklinde konuştu.

İşte Cemal Enginyurt'un Binali Yıldırım paylaşımı;