Yeniçağ Gazetesi: 17 Milyon vatandaş muhtaç hale getirildi

HALK AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARASINA SIKIŞMIŞ DURUMDA

2024’te sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısındaki artışa dikkat çekerek sadece 6 ayda yardıma muhtaç hane sayısının 500 bin arttığını belirten CHP’li Başevirgen “Türkiye yardıma muhtaçlar ülkesi haline getirildi” eleştirisinde bulundu.

Türkiye’de ekonomik kriz kaynaklı derin yoksulluk, on milyonlarca kişiyi etkiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son verileri de muhalefetin, “Türkiye yardıma muhtaçlar ülkesi haline getirildi” eleştirisini doğrularken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, “Ülkemizde aşırı yoksulluk bulunmamaktadır” sözünü de yalanladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı Aile Destek Programı’na yönelik verilerine göre 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 4 milyon 235 bin 904 hane sosyal yardımdan faydalandı. 1 Haziran itibarıyla sosyal yardıma muhtaç hane sayısı, 2024 yılının Ocak ayına göre 498 bin 120 arttı.

Bakanlığın verilerinin değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın ekonomi politikalarının vatandaşı vurduğunu kaydetti:

“YÜZDE 80’LİK NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DE AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARASINDA SIKIŞMIŞ DURUMDA”

İktidara gelirken yoksulluğu bitireceğini vaat eden AKP döneminde yoksul sayısında patlama yaşandığını vurgulayan Başevirgen, “Gerek bireysel yardımlarla yaşamını idame ettirmeye çalışan gerekse aile bazında hanelere verilen farklı desteklerle yoksulluğunu gizlemeye çabalayan kesimler ülke nüfusunun beşte birine ulaştı. Geriye kalan yüzde 80’lik nüfusun büyük bölümü de açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkışmış durumda.

“TEMMUZDA AÇLIK SINIRI 19 BİN LİRA”

Milyonlarca asgari ücretli, 5,5 milyona yaklaşan kamu çalışanı, 16 milyon emekli temmuzda 19 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırı ve 63 bin liraya yükselen yoksulluk sınırının belirlediği çizgide yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 seçimleri öncesindeki “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz” açıklamalarını hatırlatan Başevirgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARININ BEDELİNİ ÖDEYENLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR”

“Ülkede hemen her alanda ciddi bir gerileme yaşadı. Cumhurbaşkanı, Başkanlık sistemi ile dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına gireceğimizi iddia etmişti ama ülke her geçen gün fakirleşti. Haziran 2022’de AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik son veriler, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında maddi yardım yapılan hane sayısı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 4,2 milyona, yardım alan kişi sayısı ise 17 milyona çıktı. Bu da ülke nüfusunun yüzde 20’sine denk geliyor.” Yardıma muhtaç hane sayısının 2024’ün ilk 6 ayında 500 bin arttığını vurgulayan Başevirgen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta istihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izlediklerini ifade etse de geldiğimiz noktada AKP iktidarının halkı refahta değil yoklukta birleştirdiğini görüyoruz. Yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor” ifadelerini kullandı.