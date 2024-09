Yeniçağ Gazetesi: 7 milyon kronik hasta ilaç kriziyle karşı karşıya

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İTHAL İLAÇ SORUNU TIRMANDI 5 İLAÇTAN BİRİ BULUNAMIYOR

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, "Şu an için ilaç yokluğu bizim edindiğimiz kayıtlara göre yüzde 20 civarında. Sabit kur uygulaması ilaçtaki sıkıntının asıl nedeni. Bir milli ilaç politikasının belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından ithal edilen ilaçların tedariğinde yaşanan problemleri giderek arttığını belirten Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, "Şu an için ilaç yokluğu bizim edindiğimiz kayıtlara göre yüzde 20 civarın da. Depolarda ve firmada ilaçların bulunmaması nedeniyle hastalar eczane eczane gezmek durumunda kalıyor. Sabit kur uygulaması ilaçtaki yokluğun asıl nedeni. Bir milli ilaç politikasının belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de ithal ilaçların teminin de, sabit kur uygulaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle zorluk yaşanıyor. Bu da hastaların ilaçlarına ulaşmamalarına neden oluyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, ithal ilaç problemi ve çözümlerine yönelik ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. İthal ilaçta belirlenen fiyat politikası nedeniyle sık sık ilaç eksikliği yaşandığımı belirten Abbasoğlu, "Piyasadaki ilaç yoklukları dönem dönem karşımıza çıkıyor. Yine bu dönem de devletimizin belirlemiş olduğu ilaç fiyat politikası nedeniyle ilaç yokluklarını sık sık görmeye başladık. 2004 yılında ilk defa yürürlüğe giren yönetmelikte ilaç fiyat kararnamesi o dönemin şartlarında belli sabit bir kura bağlanmıştı. Aradan geçen yirmi yılda bu ilaç fiyat kararnamesine herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dönem dönem iyileştirmeler yapıldı fakat sabit kur uygulaması ilaçtaki yokluğun asıl temel sebebi" dedi.

Fiyat politikasının günümüz şartlarıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Abbasoğlu, "Şu an reel euro kuru 38 TL'nin üzerinde. İlaçta uygulanan euro kuru 17.54 kuruş. Yani iki katından daha fazla bir makas aralığı var şu an. Bundan dolayı ilaçlarda ciddi bir yokluk boy göstermeye başladı. Özellikle yurt dışından ithal edilen ilaçlarda ciddi bir sıkıntı olduğunu gözlemlemeye başladık. Bunun çözümlenmesi için bir an önce bu yirmi yıl önceki şartlara göre belirlenen bu fiyat kararnamesinin günümüz şartlarına güncellenmesi gerekiyor. Burada da tabii ortak akılla hareket etmek gerekiyor. Bakanlığımıza bu yönde büyük bir iş düşüyor. Bu düzeldiği takdirde ben sorunun tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"SIKINTIYI HASTALAR ÇEKİYOR"

İlaçta yaşanan krize değinen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEIS) Başkanı Nurten Saydan da TÜİK verilerine göre, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 78.7'sini kronik hastaların oluşturduğunu bunun da 7 milyon kişiye denk geldiğine vurgu yaptı. Saydan, "Kronik hastalar hastalıkla mücadele ederken, üstüne bir de ilaç bulmak için mücadeleye giriyorlar. Hastalar ilaç bulmak için eczane eczane dolaşıyor. Özellikle ithal ilaçlarda sorun yaşıyoruz. Bulunamayan ilaçların başında kanser, diyabet, hormon ilaçları geliyor. İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. TEIS olarak daima yerli ilacın desteklenmesi gerektiğini vurguladık, ilaçların yerli ya da ithal olsun bulunabilir olması gerektiğini belirttik" dedi.