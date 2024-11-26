Yeniçağ Gazetesi: Açlık sınırı, asgari ücrete 5 bin 563 TL fark attı!

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ASGARİ ÜCRETLİ-EMEKLİ AÇLIKLA SAVAŞIYOR

Kasımda 22 bin 565 liraya yükselen açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin 563 lira üzerine çıktı. Asgari ücret 69 bin 681 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 24'ünü karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 55'ini karşılayabiliyor.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak tartışmaları kabinenin gündemine geldiği dün, Birleşik Kamu-İş'in araştırması, halen 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin, kasım ayındaki 22 bin 565 liralık açlık sınırının 5 bin 563 lira altında kaldığını ortaya çıkardı.

Yeni asgari ücretin nasıl belirleneceği ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın beklenti enflasyonu hem emekli maaşları hem de asgari ücret için dikkate alınmalı demesi tartışmayı büyüttü. 2025 için Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 21-26 arası, 2024 için ise gerçekleşecek enflasyonu yüzde 38'den yüzde44'e yükseltti Merkez Bankası. Başta hükümete yakınlığıyla bilinen iş adamları grubu MUSİAD olmak üzere mevcut asgari ücretle şehirlerde yaşanmasının imkansız olduğunu belirterek "Yeni asgari ücretin gerçekleşecek enflasyonla yani yüzde 44'le, 2025 için enflasyon beklentisi olan yüzde 26'nın orta noktası olan yüzde 35 civarı belirlenebilir" dedi. Türkiye'nin içerisinden çıkamadığı enflasyon sarmalı ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini hızla büyütmeye devam ediyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın araştırmasında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 541 lira artarak 22 bin 565 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı da gıdanın yanı sıra giyim, barınma ve ev eşyası gibi harcamalarda yaşanan artışların etkisiyle bin 426 liralık artışla 69 bin 681 liraya kadar yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2024 sonuçlarını açıkladı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 6 bin 917 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 717 lira ve yoksulluk sınırı 24 bin 535 liralık artış kaydetti.

Kasımda 22 bin 565 liraya yükselen açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin 563 lira üzerine çıktı. Asgari ücret 69 bin 681 liralık yoksulluk sınırını ise sadece yüzde 24'ünü karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 55'ini karşılayabiliyor. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et-balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar kasımda bir önceki aya göre 175 lira, yıllık olarak ise 2 bin 242 lira artarak 6 bin 500 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya 25 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 liralık artışla 453 lira oldu.

Bir önceki aya göre 77 lira azalarak 4 bin 563 liraya inen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise 891 lira arttı. Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama kasımda 101 lira artarak 1.911 liraya yükseldi, pirinç ve bulgur harcamaları 8 lira artarak 852 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 8 liralık gerilemeyle 601 liraya indi. Yoksulluk sınırında yılım ilk on bir ayındaki artış 22 bin 844 lira, son bir yıllık dönemdeki artış ise 24 bin 635 lira olarak hesaplanıyor.