Yeniçağ Gazetesi: AKP harikalar diyarında halk perişan ve mutsuz

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İKTİDAR "PEMBE TABLO" ÇİZEDURSUN DAR GELİRLİ KAN AĞLIYOR

Yoksulluğu gizlemeye çalışan iktidar, TÜİK ve Merkez Bankası'nın pembe tablolarıyla "bayram havası" estirmeye çalışken 12 bin 500 liraya mahkûm edilen emekliler, "Bittik" diye dert yanıyor. Pazar alışverişi işi için akşam saatlerini bekleyen vatandaş da "TÜİK gelsin de şurayı gezsin" diye isyan etti.

Son yıllarda en çok eleştirilen ve güvenilmeyen kurumlar arasında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜIK) temmuz ayına ilişkin açıkladığı verilen gündemdeki yerini korurken ANKA Haber Ajansı, Yenimahalle Şentepe Kapalı Pazaryeri'ne giderek vatandaşlara hayat pahalılığını, TÜİK'in enflasyon verilerini inanıp inanmadıklarını sordu. Pazarın kapanmasına yakın pazarcıların bazı sebzelerin fiyatlarını yarı fiyatına indirdiğini ve vatandaşların daha çok ilgi gösterdiği pazarda, bazı esnafla da elinde kalan ürünleri poşetleyerek vatandaşlara ücretsiz verdi.

Eşinin emekli olduğunu söyleyen bir kadın, "Alışveriş yaptınız mı?" sorusuna, "Eskiden 1 milyonla geliyorduk, çantaları dolduruyorduk. Şimdi döküntüleri arıyor millet. Yarım kilo, yarım kilo alıyoruz. (elindeki poşeti göstererek) Şuraya 200-300 lira para verdim" yanıtını verdi. "O TÜIK gelsin de şurayı gezsin" diyen kadın, "İnsanların bir ev kirası olmuş 20 bin lira. Ne kadar asgari ücret? Bir de bizi düşünsün, bir de bu insanları düşünsün. Emekliye verilen zammı duydunuz değil mi? Emekli ölsün diye düşünüyor. Cukkasını dolduruyorlar, hırsızlık yapıyorlar" dedi.

Başka bir emekli kadın da, "TÜIK'in verilerine güvenmiyorum. Emekliyim, geçinemiyorum. 12 bin 500 lira emekli parası veriyor zammıyla beraber. 'Geçin' diyor. Nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Alışveriş yapamadım. Ucuz bir şey bulur muyuz diye bakıyoruz" diye konuştu. 15 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen kadın ise "Enflasyon çok kötü, hayat pahalı. Emekli maaşını zor yetiştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Daha önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen 52 yaşındaki emekli Ahmet Yıldız, şöyle konuştu: "Bizim şu anda bizi yönetenleri seçen yüzde 80 kesim olarak en büyük ızdırabımız bizi yönetenlerin sabit gelirli insanların ızdırabını görmemesi bizi kahrediyor. Bu noktada bizi yönetenler Cumhurbaşkanı'nı yönlendiren danışmanlarının mutlak suretle alt tabakada asgari ücretliyi, düşük maaşlı emekliyi ve sabit gelirli insanlarının ızdırabını duyduğuna inanmıyoruz. Şurada etiketlere bakın 50 liranın altında hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Burada da ister istemez sabit gelirli insanlar istediğini yiyemiyor, istediğini alamıyor."

TÜIK'in enflasyon verilerini de değerlendiren Yıldız, şunları kaydetti: "En büyük sıkıntı TÜİK'in açıkladığı aylık 6 bin lira kira. İnsanlarla dalga geçiliyor. Gecekonduyu 6 bin liraya bile bulamazken sen TOIK olarak milletle niye dalga geçiyorsun? Milletle niye alay ediyorsun? Temmuz'da aylık enflasyon yüzde 3 diyorsunuz. Peki, Eylül'e gelince ne çıkacak? Peki, TÜIK ne gösterecek? Sen şimdi işçiye, emekliye, memura vermemek için enflasyonu düşük gösteriyorsun. Ya kardeşim sen vatandaşı aptal yerine mi koyuyorsun? Vatandaşın elinde 5 senelik mühür var. Biz Cumhurbaşkanı bizden diyerek onu seçtik. Belediyelerde ders vermeye çalıştık. Ama bunu halen gören yok. Cumhurbaşkanı ve bizi yönEtenler niye alt tabakanın sesini duymuyor, çektiği ıstırabı görmüyor? Bu nereye kadar gidecek."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "dezenflasyon süreci başladı" açıklamasını hatırlatan Yıldız, "Nerede görülmüş dezenflasyon? Bana düştüğünü gösterebilir misiniz? Her geçen gün nereye giderseniz gidin cebinizdeki paranın, alım gücünün düştüğünü görüyorsunuz. Siz söylemle dezenflasyonla vatandaşı kandıramazsınız" dedi. Yıldız, "En son seçimde sayın Cumhurbaşkanımıza gönlümüzü gere gere oy verdik. Niye? Bizden dedik. Bizden olan bizi düşünmezse bizi kim düşünecek? Biz yerel seçimde ders verdiğimize inanıyoruz. Ama verdiğimiz sinyali, verdiğimiz mesajı almayanlar almıyorsa biz daha ne yapabiliriz?" diyerek sözlerini tamamladı.