Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücretliler için 6 ay çok zor geçecek

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“Ekonomi yönetimi acı tablonun farkına varmalı”

TÜİK’in tartışmalı rakamlarına rağmen hâlâ yükseklerde seyreden enflasyonun asgari ücreti eritmeye devam ettiğini vurgulayan CHP’li Toprak, “İktidarın ek zam çağrılarına kulak tıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ülke gerçeklerinden tümüyle koptu” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, hazırladığı haftalık değerlendirme raporunda ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.

Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını ve gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek asgari ücrete sahip olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, ülke gerçeklerinden tümüyle koptuğunu vurgulayan Toprak, “Yılbaşından bu yana asgari ücretin alım gücündeki gerileme yüzde 25’e ulaştı. Türkiye’de bir ailenin 4 ferdi de asgari ücretle çalışsa bile aylık toplam gelir yoksulluk sınırının altında. Bakan Şimşek, ülke gerçekleriyle daha yakından ilgilenmeli, bilgilenmeli, ‘yeterli ve oldukça yüksek’ dediği asgari ücretle 30 gün yaşamını sürdürenlerin içinde bulunduğu acı tablonun farkına varmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Yüksek enflasyona işaret eden Toprak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi üzerinden muhalefeti hedef almasına tepki gösterdi. “Ülkeyi yönetenlerin halktan sabır istemesi, enflasyon ve yoksullaşmanın bedelini halka ödeteceklerinin ilanıdır” diyen Toprak, şöyle devam etti:

“Temmuzda ek zam ve refah payı çağrılarına suskun kalan iktidar, 22 yıllık beceriksizliklerinin sorumluluğunu muhalefete yıkmak istiyor. Seçim meydanlarında, ‘Siz bu kardeşinize verin yetkiyi enflasyonla, faizle, kurla nasıl mücadele edilir görün’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık ülke ekonomisinin ‘Şimşek’ kararlarıyla düzeleceğine kendisi de inanmıyor. Farklı polemikler yaratarak halkın sabrını test ediyor ve gündemi değiştiriyor.”

İktidarın, resmi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verisini esas alarak belirlediği ekonomi politikalarının başarılı olmasının, toplumu ve ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmasının imkansız olduğunu ifade eden Toprak, temmuzdaki elektrik zammı ile akaryakıttan, ulaşıma ve alkollü içeceklere kadar yeni ÖTV artışından kaynaklı zamların aylık enflasyonu yükselteceğine işaret etti.

Toprak, “Muhtemelen önümüzdeki birkaç ayda yine baz etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 45-50 arasına inecek. Rakamlardaki düşüşün hayat pahalılığına yansıması, etiket fiyatlarının aşağı inmesi söz konusu olmayacak. Maaş zammıyla alım gücü eriyen geniş kitleler daha da yoksullaşacak” değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik zammına da değinen Toprak, “1 Temmuz’da yürürlüğe giren yüzde 38 elektrik zammında dağıtım bedeline yüzde 60 zam yapılması, yurttaşın, sanayicinin, çiftçinin sırtından iktidara yakın özel dağıtım şirketlerine kaynak transferidir. Özelleştirilen dağıtım şirketlerinin döviz kredileri halka ödetilmektedir. Acilen yapılması gereken; elektrik ve dağıtım zammının geri çekilmesi, dağıtım bedelindeki üç kat artışın düşürülmesidir” ifadelerini kullandı.

Yaş çay taban fiyatının kilo başına 17 TL olduğunu belirten Toprak, “Yaş çayda en büyük alıcı Çaykur, çay fiyatına yüzde 24 zam yaptı. Üreticiden 17 TL’ye alınan çay 189 TL’ye satılıyor” dedi.

Necdet ERENCE