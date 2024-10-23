Yeniçağ Gazetesi: Bahçeli’nin zikzaklarına yetişmek artık imkansız!

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Bahçeli idamı için ip attığı Öcalan'ı Meclis'e çağırdı!

AKP'nin 'çözüm süreci'ni yeniden gündeme getirmesinden sonra şok çıkışlarını sürdüren Bahçeli, İmralı'daki müebbet hükümlüsü Öcalan'a "Terörist başının tecriti kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun" çağrısı yaptı. Bahçeli, 2007'deki mitinginde Erdoğan'a Öcalan'ı asması için ip atmıştı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda son zamanlardaki şok çıkışlarını sürdürdü. AKP iktidarının çözüm sürecini yeniden gündeme getirmesinden sonra DEM Partililerle bahar havası başlatan Bahçeli, geçen hafta İmralı'da müebbet hapis cezasını çeken terörist başı Abdullah Öcalan'a "PKK'ya silahlarını bırakması için çağrı yap" diye seslenmişti. MHP lideri dünkü konuşmasında "Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Bu ülkede yaşayan hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek Kürtleri sorun gören sahte yüzlerin, yıkım bekleyenlerin, küresel emperyalizme piyonluk yapanların ortak propagandasıdır." dedi.

Bahçeli sözlerini "Bir yanda terörle amansız mücadele ederken, diğer yan da demokratik reformların, sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması akla en yatkın seçenektir." diye sürdürdü.

Geçen haftaki grup konuşmasını hatırlatan MHP Lideri Bahçeli "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı, buyursun 'terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.' Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansan, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin değerlendirmeler de yapan Bahçeli "Para için bebekleri ölüme mahkum eden, Üstelik bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir" dedi.

MHP lideri, ABD'de ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen için de "Dileğim Allah'ın azabıyla kahrolması, hıyanetini müşfik ve münafık emellere hizmetinin bedellerini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir" dedi.

BİR ZAMANLAR KARŞI OLDUĞU ERDOĞAN'IN SAFINA GEÇTİ!

Sıkı bir AKP karşıtı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'yi şaşkına çeviren bir kararla Erdoğan'ın saflarına katılmış ve yaşadığım alanların en büyük nedeni olan başkanlık sitemine geçilmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Bahçeli, 31 Haziran 2007'de Erzurum mitinginde "Öcalan’ın asılması için niye bir karar alamıyorsun? Oğluna gemi alacak kadar paran var asacak kadar ip mi bulamıyorsun? Al bu ipi; ben veriyo-rum, al as..." diye seslenmiş ardından elinde tuttuğu ipi, İstasyon Meydanı'nda kendisini dinlemek için gelenlere atmıştı. MHP Lideri Bahçeli, önce HDP ardından da DEM Parti'nin kapatmasını istemiş ve Anayasa Mahkemesine "Karar vermek için neyi bekliyorsunuz. DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli Atatürk karşıtı Anayasa'nın değişmez maddelerinin kaldırılmasını talep eden, Türkiye'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yapısını sonlandırmayı amaçladığını her fırsatta ortaya koyan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de el ele tutuşarak poz vermişti. Bahçeli, tepkilere "Ülke bütünlüğünü bozdurmayacağım" karşılığını vermişti.