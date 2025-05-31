Yeniçağ Gazetesi: Bayram ikramiyesi cep harçlığı oldu!

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“EMEKLİNİN İKRAMİYESİNDEN 10 BİN LİRAYI BUHARLAŞTIRDILAR”

Bugünden itibaren emeklilerin hesabına yatacak olan 4 bin TL’nin enflasyonla erimemiş hali 14 bin 754 TL’ye karşılık geliyor. Enflasyonu göz ardı eden İktidar, göz göre göre emeklinin 10 bin 754 lirasının üstüne yatıyor

274 DOLAR BUHAR OLUP UÇTU!

Emekli ikramiyelerinin yıllar içinde dolar bazındaki değişimini açıklayan CHP’li Burhanettin Bulut ise, "2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi, o günün kuru ile tam 376 dolar ediyordu. Bugün, 2025’e geldiğimizde, bu ikramiye 4 bin liraya çıktı ama dolar karşılığı sadece 102 dolar. Aradaki fark tam 274 dolar. Yani emeklinin cebinden bir bayramda 274 dolar buhar olup uçtu" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ENFLASYON ÖLÇÜ OLMALI

Yıllık enflasyon oranlarına göre emekli ikramiyelerinin güncellenmediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜİK’in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14 bin 754 lira girmesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki emekliler 102 dolarlık bir ikramiyeye mahkûm edildi" diye konuştu.

EMEKLİLER SEFALETE MAHKUM

Yıllarca çalışmış, üretmiş, vergi vermiş, alın teriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış emeklilerin sefalet ücretine mahkûm edildiğini söyleyen Bulut, “Bu insanlarımız bayramda torununa harçlık veremeyecek, sofrasına et koyamayacak hale getirildi. Bu tablo vicdansız ekonomi politikalarının eseridir. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor. Emeklinin bayramı artık bayram değil” dedi.

Emekli ikramiyelerinin yıllık enflasyon oranlarına göre güncellenmediğini belirten CHP'li Bulut, TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre değil, gerçek enflasyona göre hesaplanmış olsaydı, bugün en az emekli ikramiyesinin 14 bin 754 lira olması gerektiğini söyledi.

Emekli Kurban Bayramı'na buruk giriyor, bir yandan temmuz da maaşlara gelecek zamma odaklanırken, bir yandan da bugün ödenmeye başlayacak kuş kadar kalan 4 bin lira bayram ikramiyesi ile torunlara nasıl harçlık vereceğini, nasıl bayram sofrası hazırlayacağını düşünüyor. Emekliler dini vecibelerini yerine getirmek için kurban kesmeyi ise hayal bile edemiyor. 2018'de uygula maya giren bin lira bayram ikramiyesi ile bir kurban alan emekli, bugün 25-30 bin liraya satılan kurbanlık koyunların ancak bir butuna girebiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da , emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin olarak 2018 ve 2025 yılları arasındaki farkın 274 dolar olduğunu belirterek, "Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜIK'in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14 bin 754 lira girmesi gerekiyordu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, emekli ikramiyelerinin yıllar içinde dolar bazındaki değişimini açıkladı. Bulut, "2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi, o günün kuru ile tam 376 dolar ediyordu. Bugün, 2025'e geldiğimizde, bu ikramiye 4 bin liraya çıktı ama dolar karşılığı sadece 102 dolar. Aradaki fark tam 274 dolar. Yani emeklinin cebinden bir bayramda 274 dolar buhar olup uçtu" ifadelerini kullandı Emekli ikramiyelerinin yıllık enflasyon oranlarına göre güncellenmediğini belirten Bulut, "Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜİK'in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14 bin 754 lira girmesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki emekliler 102 dolarlık bir ikramiyeye mahkûm edildi" dedi.

Bulut, şunları kaydetti: "Türkiye'nin yıllarca çalışmış, üretmiş, vergi vermiş, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş emeklileri bugün sefalet ücretine mahküm edilmiş durumda. Yıllarca çalışıp ülkenin kalkınmasına katkı sunan milyonlarca in-san, bayramda torununa harçlık veremeyecek, sofrasına et koyamayacak. hale getirildi. Bu tablo vicdansız ekonomi politikalarının eseridir. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor. Emeklinin bayramı artık bayram değil. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. CHP olarak emeklilerimizin insanca yaşayabileceği, kimseye muhtaç olmadan ayakta durabileceği bir düzeni kuracağız. Emekliler sadaka değil, haklarım istiyor. Biz o hakları alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."