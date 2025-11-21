Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BİR EĞİTİM SİSTEMİ ANCAK BÖYLE ÇÖKERTİLEBİLİRDİ!

MUHALEFET EĞİTİMİ ÖZETLEDİ: Staj diyerek çalışmaya gönderildikleri iş yerlerinde can veren, yarı aç, yarı tok okula gitmek zorunda kalan öğrenciler, eşitlikten eser kalmayan, çağdaş eğitimden hızla uzaklaşan bir sistem.

BAKAN'IN KARNESİ ZAYIF

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine muhalefetin, MESEM programı ile girdikleri işlerde hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ve CHP'li Veli Ağbaba'nın Bakan Yusuf Tekin için hazırladığı karne damga vurdu. Ağbaba, "Tarihin en başarısız bakanı ile karşı karşıyayız. Çağdaş, bilimsel ve laik eğitimde aldığı not sıfır. Eğitim ve eşitlikte notu sıfır. Yine mülakat mağduru yaratmada notu iyi, 100 almış. LGS sorularına sahip çıkabilme notu sıfır. Mesleki eğitimi geliştirme notu sıfır. Okulların güvenliğinde başarısız" dedi. Bakan Tekin de Ağbaba ile tokalaşırken, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan" diye konuştu.

BU YIL 82 ÇOCUK ÖLDÜ

Muhalefet milletvekilleri, Bakan'ın bu sözlerine "Milli Eğitim Bakanı sizsiniz, Bakanlığı Ağbaba mı yönetiyor" diyerek tepki gösterdi. Ağbaba ise "Bakanlığı siz yönetiyorsunuz. İnşallah Suat Özçağdaş'ın Bakanlığı yönettiği günler gelecek, siz de ona not verirsiniz" dedi. Muhalefet milletvekillerinin tepkileri yükselince Tekin "Ne güzel, şenlikti" diyerek gülümsedi. CHP'li Suat Özçağdaş ise "2025'te 82 çocuk hayatını kaybetti. 2024'te 71 çocuk, 12 yılda 819 çocuk hayatını kaybetti. MESEM'de Yusuf Tekin bakanken, 16 çocuk hayatını kaybetti. Ne olursa istifa edersiniz? MESEM'lerdeki 400 bin çocuk ölünce mi istifa edersiniz" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Şenol Sunat da "Bu bütçede öğrenci yok, öğretmen yok, okul yok, gelecek yok. Ülkemizde çocuk yoksulluğu, çocuk açlığına dönüştü. Bu ülkede eğitim artık devletin değil, ailenin sırtında bir yük. Okula gitmek artık bir hak değil, bir lüks haline geldi. Diyanetin kurslarında, derneklerin, vakıfların, cemaatlerin, tarikatların açtığı okul öncesi yapılarda çocuk sayısı giderek yükseliyor" dedi. İYİ Partili Erhan Usta ise 10 Kasım'ın ara tatil dönemine denk getirilmesine ilişkin şunları söyledi: Ben burada iyi niyet göremiyorum. 10 Kasım işin de bilinçli bir tercih var. Atatürk'ü çocuklara öğretmeden siz nasıl bir eğitimden bahsediyorsunuz?