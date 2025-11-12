Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BORSAYI ÇÖKERTEN İBB İDDİANAMESİ!

237 gün sonra açıklanan iddianame ile Ekrem İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl hapis istendi, Yargıtay'a CHP'nin kapatılmasına yönelik takdir yetkisinin kullanılması için ihbarda bulunuldu. Piyasalar yerle yeksan oldu...

EK İDDİANAME HAZIRLANIYOR

19 Mart’ta başlatılan İBB operasyonu hakkındaki iddianameyi 237 gün sonra tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 numaralı şüphe olarak belirttiği Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis talep etti. İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu kaydedilirken; CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının "suç örgütünün ge lirleriyle alındığı iddia edilerek, binaya el konulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi hakkında ek iddianame düzenlenecek. Bunlarla ilgili soruşturma henüz bitmedi" dedi.

YARGITAY'A İHBARDA BULUNULDU

Orgütün temel felsefesinin, CHP'yi ele geçirmek ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğumu öne süren İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, YSK tarafından CHP'ye verilen "sandık verisinin CHP'nin tüzel kişiliğinin sorumlu olduğu, 11 milyonun üzerin deki sandık verisinin usulsüz sızdırıldığı ve üçüncü kişilere aktarıldığı"nı ileri sürerek, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu kapsamında gereğinin takdiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunduğu kaydedildi. Bunun bir parti kapatma talebi olduğu öne sürüldü.

YATIRIMCI ZARARA UĞRADI

İddianamenin açıklanmasının ardından piyasalar darmadağın oklu. Borsa İstanbul BİST 100 endeksi IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame sonrası hızla düşmeye başladı. Kayıp yüzde 4'ü bulduktan sonra yüzde 1,97'ye gerileyerek toparladı. 10.400 puan seviyelerine kadar inen Borsa İstanbul'da pay piyasasında açığa satış yapılabilen hisselerde gün sonuna kadar "yukarı adım kuralı” uygulandı. Bankacılık endeksindeki kaybın yüzde 5'e yaklaştığı kaydedilirken, Borsa'da özellikle küçük yatırımcının büyük zarara uğradığı belirtildi.