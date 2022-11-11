Atatürk için bu güzel başlıkla çıktı. Helal olsun YENİÇAĞ. Kıskananlar çatlasın

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

84 yıl önce büyük bir devlet adamı, büyük bir askeri deha, ulusunun kaderini değiştiren büyük bir vatansever, Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti. Öyle bir lider ki, tarihin sayfalarında yer almış binlerce devlet adamına nasip olmamış ve olmayacak biçimde, her ölüm yıl dönümünde bir millet önünde saygı ile eğiliyor, hiç dinmeyen özlemini dile getiriyor.

Ve 10 Kasım sabahı yakın çalışma arkadaşları, Atatürk'ün başında çaresizlik ve üzüntü içinde beklemektedir. Hasan Rıza Soyak, Kılıç Ali'ye döner "Kılıç bak, koskoca bir tarih göçüyor" der. Atatürk yanındakilere son kez bakar -odadaki herkes ağlamaktadır- başını yana çevirir ve gözlerini yumar. Son nöbet defterine "Saat 09.05'te vefat etmiştir" notu yazılır.

Türkiye her 10 Kasım'da büyük kaybının yasını tutuyor ve her yıl 84 yıl önce verdiği sözü tekrarlıyor: "Emanetine sahip çıkacağız."

DOLMABAHÇE'DE TÖREN

10 Kasım 1938'den bugüne tam 84 yıl geçti. Ulusça dün 7'den 70'e Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andık.

Atatürk, 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında da törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada anma töreni düzenlendi.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Tören saatine yaklaşırken, 7'den 70'e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu kortej Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağı ile çevresine çiçeklerini bıraktı.

Kimi vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

"ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ"

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin her sene "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı kapsamında düzenlediği "Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil yürüyüşü arasındaki 6,5 kilometrelik yolda el ele tutuşarak "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı'nın katıldığı programda saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. 7'den 70'e herkesin yer aldığı programa denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı - BAK Kadıköy de Ata'ya Saygı Zinciri'nde yer alarak, dev Türk bayrağı açtı.

KÖPRÜ'DE SAAT 09,05

Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıl dönümünde, saat 09.05'te, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen sürücüler, Ataya saygı duruşu için kontak kapattı. Araçlarından inen sürücüler 2 dakikalık saygı duruşu sonrası, yollarına devam etti. Köprüdeki saygı duruşu etkileyici bir görüntü oluşturdu.

ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında vatandaşlar, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir'i doldurdu.

Çeşitli şehirlerden gelen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Bazı vatandaşlar mozolenin önünde dua etti, beraberlerinde getirdikleri çiçekleri mozoleye bıraktı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, kimi ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

İSTANBUL ATA'SINA SAYGI DURUŞUNDA

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde İBB'nin tüm birimlerinde, İstanbul'un yollarında ve toplu ulaşım araçlarında anıldı. Metro ve tramvaylarda 84 bin kişi birden Ata'sına saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okudu. İBB'nin özel anma törenlerinde ise Atatürk'ü anlatan konuşmalar ve etkinlikler düzenlendi. Onun sevdiği şarkılar söylendi film gösterimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da 10 Kasım bu yıl da saygı ve minnet dolu bir anmayla başladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'un cadde ve sokakları ile toplu ulaşım araçlarında anıldı.

İstanbul'un metro ve tramvayları, sabah saatlerinden itibaren duygulandıran anlara sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayları kullanan İstanbullular Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım şarkısı eşliğinde Atatürk'ü anma anonsu ile karşılandı.

Saat 09.05'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 17 hatta bulunan 195 istasyonda tüm trenler durdu.

İstasyon ve araçlarda yapılan anons ile birlikte, o sırada metro ve tramvaylarda yolculuk yapan ve çalışanlarla birlikte toplam 84 bin kişi ayağa kalkarak Ata'sına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından tüm yolcular hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84.yıl dönümünde Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen konserde anıldı. Harbiye'de bulunan konser salonunda saat 10.00'da başlayan konser programını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş birlikte izledi.

ATA'YA SAYGI VE MİNNET

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın katılımıyla İBB Saraçhane binasındaki Atatürk büstü önünde bir anma töreni gerçekleştirildi. Büste çelengin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı yarıya indirildi. Şeref Özel Defteri Can Akın Çağlar tarafında imzalandı.

Şişli Atatürk Müzesi'nde Atatürk'ün çalışma odasına buket sunuldu, müze özel defteri imzalandı ve İBB Oda Orkestrası Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Mili Mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; saygıyla, özlemle, gururla. Şehrin her yerine, vatanın her köşesine YazarımAdını" ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI