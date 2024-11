Yeniçağ Gazetesi: Bulgar alışveriş yapıyor Türkler akşamı bekliyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

VATANDAŞ PAZARA ÇIKAMIYOR ÇIKAN DA ÇÜRÜK ÜRÜN ALIYOR

Türkiye'nin her şehrinde semt pazarlarına çıkarak esnafın ve vatandaşın derdini dinleyen CHP milletvekilleri, bir sorup bin ah işitti: Edirne'de pazarı Bulgarlar dolduruyor diğer illerde ise akşam saati pazara çıkan emekli, işçi 30 liralık domates yerine 5 liralık çürük domatesi almak zorunda kalıyor.

Ortadirek vatandaşın mutfak alışverişini ucuz diye tercih ettiği pazarlar da artık Türkiye'nin her yerinde fiyatların tırmanmasına alım gücünün yetişememesi nedeniyle "bakar geçerlerle doldu. Edirne Artvin gibi sınır şehirlerinde pazarlarda Türk vatandaşı yerine Bulgar, Gürcüler alışveriş yaparken, diğer illerimiz de de vatandaşlarımız akşam saati pazara çıkarak çürük ürünleri ucuza satın alıyor.

Edirne'de Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak alışveriş yaptığı pazarı ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Oztürk, ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de pazarda esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Öztürk "Pazarda biz de vatandaşımızla buluşup onun derdini soralım derdindeyiz ama biz de vatandaşımızı pazarda bulamıyoruz. Gerçekten vatandaşımız pazarda değil akşam saatini bekliyorlar" dedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise "AKP den önce Bulgaristan levası bizim paramızın 20'de biri iken şimdi bizim paramızı katladı geçti" ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ben size üç tane para birimi söyleyeceğim; leva, lira, lari üçü de L harfiyle başlıyor. Biz AKP'den önce Bulgaristan levası bizim paramızın 20'de biri iken şimdi bizim paramızı katlayıp geçti. Benzer şekilde Gürcistan 10 kat daha düşükken onlar da bizimkini geçti. Ne oluyor da bu pandemi, ne oluyor da bu savaşlar ekonomik savaşlar hep Türkiye'nin başına geliyor. Bir bakıyorsunuz enflasyonda dünya üçüncüsüyüz hem de Arjantin ve Lübnan'dan sonra.

Pazarcı esnafı Emre Atlas da "Kırklareli esnafıyım, Edirne'ye pazara geliyorum. İşlerimiz şu an Bulgarlarla iyi ama iç piyasamız, çok büyük sıkıntıdayız. Şu an Bulgar olmasa işimiz çok zor. Bu hafta burada üç pazara çıktım ama üç Türk'e mal satmadım. Türk'ün şu an alım gücü hiç kalmadı. Fiyatlar çok yüksek" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Adana'nın Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde ki pazar yerlerini ziyaret etti. Bir esnafın "Çürük domatesi alan kişi, durumu olmayan vatandaştır. 30 liralık domatesi alama yan, mecburen beş liralık çürük domates alıyor. Başka çaresi yok" demesi üzerine Kış, "Pazar tezgâhındaki bu görüntü, aslında ülkemizin genel durumunu yansıtıyor. Vatandaş, bütçesine yettiği kadar alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Alım gücünün bu denli düşmesi ve ekonomik eşitsizlik, halkımızın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini gösteriyor" diye yanıt verdi.

Gülcan Kış, pazar tezgahlarında yaşanan fiyat farklılıklarının, ülkedeki ekonomik adaletsizliğin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Pazar yerindeki esnaf ise artan üretim maliyetlerinden dert yandı. Mazot, gübre ve diğer girdilerin maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle ürün fiyatlarımın arttığını belirten esnaf, bu durumun hem kendilerini hem de müşterilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Esnaf, çözüm için "Değişiklik şart" mesajını verdi. Emekli bir vatandaşın, "İki kişi emekliyiz ama maaşlarımız yetmiyor. Eskiden her şeyimizi alabiliyorduk, şimdi temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz" sözleri üzerine Gülcan Kış, ekonomik politikaların değişmesi gerektiğini vurguladı.