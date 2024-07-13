Yeniçağ Gazetesi: Canavarı dizginlerken yoksul açlıktan ölecek

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“Dar gelirliler için en kötüsü yeni başlıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe; TÜİK Başkanı Çetinkaya enflasyonun sebebi olarak şirket kârlarını açıklarken, Bakan Şimşek’in ise enflasyonun sebebi olarak talebi gösterip maaş ve ücretleri baskılayarak vatandaşı yoksullaştırdığını söyledi.

CHP yönetimi, hükümetin ekonomik politikasının işçi memur ve emekli gibi dar gelirliyi daha da yoksullaştırarak, enflasyonla mücadeleyi hedeflediğini açıkladı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takipteki bireysel kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, “Dar gelirliler için maalesef en kötüsü daha yeni başlıyor. Son bir yılda batık kredi kartı borçları yüzde 238 arttı” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı açıklamada, takipteki bireysel kredi kartı borçlarının hızla arttığına işaret etti. Yüksek faiz politikasının en çok dar gelirli yurttaşları etkilediğini belirten Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programının yükünü dar gelirliye yüklemeyecekleri söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Ateş, şunları söyledi:

“Mehmet Şimşek’in her konuşmasında çizdiği iyimser tablo, maalesef dar gelirli için geçerli değil. Geçen senenin bu döneminde 9 milyar 592 milyon lira olan takipteki kredi kartı borçları, bu sene 32 milyar 590 milyon liraya yükseldi. Tek başına yüzde 50 faiz bile, dar gelirlilerin, ücretli çalışanların insanca yaşamalarını imkansız hale getiriyor.

Faizlerin yüzde 50’ye yükseldiği mart ayı sonundan beri, takipteki kredi kartı alacakları çok hızlı yükseliyor. Mart ayı sonunda 21 milyar 411 milyon lira olan batık kredi kartı borçları, üç ayda 33 milyar liraya dayandı. Sadece 3 ayda bile batık kredi kartı artış oranı yüzde 51.

Programın faturası çok açık biçimde dar gelirliye çıkarılıyor. Yüksek faize dayalı ekonomi programının tek hedefi var. O da çarkları yavaşlatarak enflasyonu düşürmek. Çarklar yavaşladığında ne olacağını gizlemeye çalışan bir ekonomi yönetimi var. Bu senaryo gerçekleştiğinde, işletmeler iflasa, çalışanlar işsizliğe sürüklenecek.

Ekonomide soğuma dedikleri şey hayata geçtiğinde, bunun zararını en çok zaten borç batağında olan, ekmeği bile kredi kartı ile almak zorunda kalan dar gelirliler ödeyecek. Tüm ‘en kötüsü geride kaldı’ telkinleri sözden öteye geçemiyor. Dar gelirlilerin zor günleri daha yeni başlıyor.”

(ANKA)