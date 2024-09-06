Yeniçağ Gazetesi: 'Cek cak'larla erken seçim sinyali verildi

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Orta Vadeli Programda SAPMALAR BÜYÜDÜ

AKP iktidarının orta vadeli programında enflasyon hedefi yüzde 41.5’a yükseltilirken, büyüme hızı düşürüldü. Büyüme hızının gerilediği bu dönemde işsizliğin de revize edilerek düşürülmesi dikkat çekti.

ORTA vadeli programda enflasyon hedefi 8.5 puan yükseltilerek yüzde 41.5’a revize edildi, tüm büyüme tahminlerinde önceki OVP’ye göre yüzde 0,5’lik bir aşağı yönlü revizyon gerçekleşti. Hükümet dolar kuru hedefini de düşürdü.

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP),Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklandı.

Hükümetin 2024 için ortalama dolar tahmini 33,22 TL oldu. Ortalama dolar kuru tahmini 2025 42 TL, 2026 için 44,4 TL, 2027 için 46,84TL olarak gerçekleşti. Bu hedefler bir önceki programda 2024 yılı için ortalama 36,78, 2025 için 43,93, 2026 için 47,79 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP’nin açıklandığı toplantıda değerlendirmede bulunurken, kısa vadede temel hedefin önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra da kalıcı refah artışı ve bunun adil dağılımı olduğunu ifade etti.

OVP’de önceki tahminlere göre büyüme öngörüleri düşürüldü. 2023 yılında yüzde 5,1 olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin 2024 yılında yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi öngörüldü. 2025 büyüme tahmini yüzde 4,0 olurken 2026 ve 2027 yıllarında ise büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5,0 seviyelerine çıkması planlandı.

OVP’de hükümetin enflasyon, kur, büyüme ve işsizlik tahminleri yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP 2025-2027) açıklanıyor. Hükümetin enflasyon hedefinde yukarı yönlü revize geldi. 2024 enflasyon hedefi yüzde 33’ten yüzde 41,5’e yükseldi.

Yılmaz şunları söyledi: “Bu Programın amacı, makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri, gelir-gider tahminlerini, bütçe dengesini ve borçlanma durumunu ele almaktır. Ayrıca, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içermektedir.

OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar, önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır.”

OVP’de 2023’teki yüzde 9,4 olan işsizlik oranının 2024 yüzde 9,3 seviyesine gerilemesi öngörüldü. 2025’de işsizlik oranının yüzde 9,6 seviyesinde olacağı tahmin edildi. 2026 ve 2027 yıllarında işsizlik oranlarının sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 8,8 seviyelerine gerileyeceği öngörüldü.

OVP’de enflasyonun 2024 yılında yüzde 41,5, 2025 yılında yüzde 17,5, 2026 yılında yüzde 9,7, 2027 yılında yüzde 7 olacağı tahmin edildi.

Böylece OVP’de tüketici enflasyonuna ilişkin tahminler artmış oldu. Önceki tahminler 2024, 2025 ve 2026için sırasıyla yüzde 33, yüzde 15,2, yüzde 8,5 seviyelerindeydi.

2023 yılında cari fiyatlarla 26,5 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılanın 2024’te 44,2 trilyon TL’ye çıkacağı öngörüldü. Bu rakamın 2025, 2026 ve 2027’de sırasıyla 61,5 trilyon TL, 72,9 trilyon TL ve 83,1 trilyon TL olacağı öngörüldü.

Ekonomi servisi